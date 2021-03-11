Geniş gözenekler nasıl küçültülür? Pratik öneriler

Derimizin üzerinde bulunan minik açıklıklar, yağın cilt yüzeyine çıkması görevini üstleniyorlar. Gözeneklerin genişleyip büyümesi ve tıkanmasının nedeni, fazla yağ ve ölü hücrelerin birikip bu deliklere yapışmasından kaynaklanıyor. Bu tamamen genetik bir durum. Gözeneklerinizin boyutunu da doğal olarak siz belirleyemezsiniz. Ancak cildinizi düzenli olarak temizlemiyorsanız, gözenekler esneyecek, içi yağ ile dolduğunda dışarı kusacaktır. Aşırı güneş hasarı, yüzünüzün elastikiyetine zarar verir ve gözeneklerin görünümünü de değiştirir. Bu yüzden bakımı ihmal etmeyin. Peki, geniş gözenekler nasıl küçültülür? Gözenekler nasıl sıkılaştırılır? Birlikte bakalım...

GÖZENEKLER DAHA KÜÇÜK NASIL GÖRÜNÜR?

İlk kural cilt tipinize uygun doğru ürün ile temizlemeniz olmalı. Aynı zamanda düzenli olarak profesyonel bir ürünle siyah noktaları da arındırmalısınız. Sert olmayan, günlük arındırıcı peeling’ler gözeneklerinizde yağ ve kir birikmesini önler, daha küçük görünmelerine yardımcı olur. Yüzde gözenek en fazla burunda görülür. Çünkü burun ve çevresi yüzünüzün diğer bölgelerine göre çok daha yağlıdır.





GENİŞ GÖZENEKLERE KARŞI 2 PRATİK BİLGİ

• Soğuk su gözeneklerin sıkılaşmasına ve daha küçük görünmesine yardımcı olur.

• Cildiniz çok kuru olmasına rağmen gözenekleriniz daha büyük görünüyorsa bol bol su tüketmeyi deneyin.

ADIM ADIM GÖZENEK KÜÇÜLTME

Cilt bakımınıza gözenek sıkılaştırıcı ürünler ile başlayabilirsiniz. Gözenekleri açık olan bir cilt kötü bir görüntüye yol açar ve ciltte zaman içerisinde hasar oluşturur. Geniş gözenekler zaman içerisinde yağ tutmaya başlar ve sivilce, siyah nokta ve yağ bezesi oluşumuna neden olur. Geniş gözenekleri küçültme, gözenekleri sıkılaştırmak için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

İlk şey cildinizi ölü deriden düzenli olarak arındırmak olmalıdır.

Ayrıca haftada bir yüzünüze buhar tutarak gözenekleri derinlemesine temizleyebilirsiniz. Bu yapacağınız uygulama sayesinden yüzünüzde bulunan fazla yağı kontrol altına almış olursunuz.

Gözenek sıkılaştırıcı ürünler arasından cilt yapınıza uygun olanları seçerek doğru bir şekilde uygulamanız size büyük bir fayda sağlayacaktır.

Güzel bir cildiniz olsa bile geniş gözeneklere sahipseniz cildinizin güzel görünmesini engellemiş olursunuz. Cildinizi gölge gibi kapatan bu sorundan doğal gözenek sıkılaştırıcı maske ile kurtulmanız mümkün.

Geniş gözenekleriniz varsa, gözenek sıkılaştırıcı en kolay ve iyi bir yöntem olan buz ile başlayabilirsiniz. Buz cildinizde bulunan gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken, kalıptan aldığınız buzu temizlenmiş yüzünüzde gezdirmek. Ardından gözenek sıkılaştırıcı serum kullanarak bakımınızı tamamlamış olursunuz. Gözenek sıkılaştırıcı maske yaparak, gözeneklerinize elveda diyebilirsiniz. Evde bulunan doğal ürünler ile yapacağınız bu maskeler sayesinde cildinizin rahatlamasını sağlayacaksınız.



GÖZENEKLERE KARŞI DOĞAL MASKE ÖNERİLERİ

Salatalık suyunun içerisine birkaç damla gül suyu damlatın ve yüzünüze sürüp 15-20 dk. bekletin. Ardından soğuk su ile yıkayın. Bu işlem sayesinde açık gözenekleriniz zaman içerisinde kapanacaktır.

Karma bir cilde sahipseniz, 1 yumurta akıyla 2 çay kaşığı limon suyunu karıştırın ve yüzünüze sürün. 10 dk. Beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

•Cilt için birçok faydası olan balın gözeneklere iyi geldiği bilinmektedir. Balın içine yoğurt ilave ederek ölü hücrelerden kurtulmuş olursunuz. Balın tedavi edici özelliği sayesinde kısa sürede gözeneklerinize elveda diyeceksiniz.

Alternatif maske tarifi ise şöyle:

• 2 adet olgun çilek

• 1 tatlı kaşığı polen tozu

• 1 tatlı kaşığı soya un / Çilekleri ezip, malzemeleri karıştırarak cildinize uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekletip yıkayın.



GÖZENEK SIKILAŞTIRICI TONİK

Gözenekleriniz varsa cildinize her gün mutlaka tonik uygulamalısınız. Dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise, gözenek sıkılaştırıcı tonik tercih etmeniz gereken ürünler olmalı.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI KREM

Cildinize iyi baktığınız zaman geri dönüşünü mutlaka alırsınız. Yapmanız gereken cilt yapınızı bilmek ve uygun ürünleri kullanmak.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI SERUM

Gözenekleriniz çok genişse ve ne yaparsam olmuyor diyorsanız, tonik ve kreme ek olarak serum kullanabilirsiniz. Gözenek sıkılaştırıcı serum sayesinde kısa zaman içerisinde gözenekleriniz sıkılaşacak ve kendini yenileyecektir.

Zamanında yapılan uygulamalar ve düzenli sürülen krem, tonik, serum ya da evde uyguladığınız maskeler sayesinde cildinizi yenilemiş ve oluşabilecek etkilere karşı korumuş olursunuz. Büyük şehirlerde yaşayan ve hava kirliliğine maruz kalan bütün insanların bu uygulamaları ciltlerine düzenli olarak yapmaları çok önemlidir. Genç ve güzel kalmak istiyorsanız eğer düzenli cilt bakımı yapmaya bir yerden başlamalısınız.



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