Siyah noktalarınızı temizlemek için yapacağınız bakım işlemleri cildinizin de nefes almasını sağlayacaktır. Bu nedenle yapacağınız bakım işlemleri hem güzel görünümlü bir cilde kavuşmanızı sağlayacak hem de sağlıklı bir tene ulaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Yaşınız kaç olursa olsun siyah noktalardan şikayetçi olabilirsiniz ve bunları düzeltmek için çok çaba harcıyor olabilirsiniz. Maalesef siyah noktalar ergenliğe girdikten sonra bir türlü kurtulamadığımız sıkıntılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun tabi çok farklı sebepleri vardır. Cilt gözeneklerimiz yaşımız ilerledikçe yağlanma sebebiyle açılırlar. Açılan gözeneklere de kirli hava yüzünden, sigaradan, makyajdan ve daha birçok farklı sebepten ötürü kirler dolar. Bu kirler de bizim siyah nokta dediğimiz şekle bürünürler. Siyah noktalardan tamamen kurtulmak pek mümkün değildir. Ancak bazı yöntemler ile siyah noktalarınızın oluşmasını engelleyebilirsiniz.



İlk olarak siyah nokta oluşma sebeplerinden bahsedelim. Şehir hayatında yaşamıyor olsak bile çevremizde toz toprak illa ki vardır. Şehirde yaşayanların hayatına bir de şehrin egzozu, kirli havası gibi etkenler dahil olmaktadır. Bunun yanı sıra içilen sigaralar da ciltte siyah noktaların oluşmasına sebebiyet verir. Kadınlar için temizlenmeyen makyaj kalıntıları siyah noktaların oluşmasında başlıca etkendir. Yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden farkında olmadan aldığımız toksinler, bu toksinleri hastalandığımızda kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlardan da çok fazla bir şekilde almayız, yağlı besinler tüketme gibi dış etkenler cildimizi içten etkiler ve siyah nokta oluşumu kaçınılmaz bir hale gelir.



En temeline baktığımızda siyah noktalar gözeneklerin genişleyip, cildin yağ ve nem dengesinin bozulması sebebiyle oluşur. Kesinlikle sağlıklı bir oluşum olmadığı gerçeği ile yüzleşmek gerekir. Birçok insan siyah noktalardan şikâyetçidir ve gündelik yaşamda herkesin yaşadığı klasik bir sıkıntı haline gelmiştir. Ancak bu siyah nokta oluşumunun çok normal olduğu düşüncesini oluşturmamalıdır. Yaşadığımız şartlar itibariyle siyah nokta oluşumu kaçınılmazdır ancak bunun aslında bir cilt problemi olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü siyah noktalar estetik olarak kötü gözükmesinin yanı sıra cilt kalitesini de bozmaktadır.



Düzenli yapılan cilt bakımları ile siyah noktaların oluşması engellenebilir. Bunu için güzellik merkezlerine gitmenize gerek yoktur. Evde de çok kolay hazırlayabileceğiniz formüller ile siyah noktalarınızın oluşmasını engelleyecek bakımlar yapabilirsiniz.







Siyah noktaların temizlenmesi nasıl yapılır?

İşlemlere başlamadan önce cilt temizleme kremleri veya köpükleri ile cildinizdeki tortulardan kurtulduğunuzdan emin olmalısınız. Cildinizi tahriş etmeyecek bir sabun ve ılık su ile yüzünüzü yıkadıktan sonra haftada bir kez yüzünüze peeling uyguladığınızda siyah nokta oluşumunu engelleyebilirsiniz. Ayrıca siyah noktalarınızı temizlemek için yüzün farklı bölgelerine yapıştırarak kullanabileceğiniz siyah nokta bantları vardır. Bunlardan yardım alarak siyah nokta temizliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu bantları çok sık tavsiye etmemeniz gerektiği konusunda sizi uyarmamız gerekiyor. Çünkü bu bantları çekerken deriniz de gevşer ve bir süre sonra sarkıtıcı etki yaratma ihtimali oluşabilir.



Siyah nokta temizleme maskeleri

Evde kendiniz hazırlayabileceğiniz birkaç maske ile siyah noktalarınız temizleyebilirsiniz. İlk maske tarifimizde kullanacağınız malzemeler şunlardır; 1 çorba kaşığı yulaf unu, 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı badem. Yulaf ununu bir bardak su ile kaynatın ve hamur kıvamını aldıktan sonra badem ununu da içerisine ekleyin. Bu karışımı siyah noktaların çoğunlukta olduğu yerlere sürün ve beş dakika bekletin. 1 hafta boyunca her gün bu uygulamayı yaparak siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.



İkinci maske tarifimiz ise yoğurt ve limon kullanılarak yapılıyor. 4 yemek kaşığı yoğurdu yarım limon suyu ile karıştırarak cildinize sürün. Kurumasını bekleyin ve daha sonra 15 dakika daha bekletin. Tüm cildinize değil sadece siyah noktaların bulundukları yerlere uygularsanız daha iyi olacaktır. Yarım limon suyu ve 1 adet yumurta akını karıştırın ve ocakta bir dakika kadar bu karışımı ısıtın. Ilındıktan sonra cildinize sürün. Yaklaşık olarak 10 dakika cildinizde bekletmeniz yeterli olacaktır. Yağlı cilt bölgeleriniz bu karışım sayesinde sıkışacak ve siyah noktalarınızda kolayca temizlenecektir.



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