Göğüsleriniz emzirme döneminde çatlamasın

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Elancyl’in Çatlak Karşıtı Bakım Yağı, içeriğinde bulunan %99 doğal yağlar ile yeni çatlakların oluşumunu önlemeye ve oluşmakta olan çatlakların görünümünü hafifletmeye yardımcı oluyor.

Çatlaklar tüm anne adaylarının önemli güzellik endişelerindendir ve genellikle karın, göğüs ve kalçalarda oluşur. Erkenden önlem alarak, daha rahat ve korkusuz bir hamilelik yaşamanız mümkün. Ayrıca bu dönemde oluşan çatlaklarınız henüz kırmızı iken, ne kadar erken müdahale ederseniz, onlardan kurtulma ihtimaliniz de o kadar artar.

Çatlaklar, düzensiz kolajen ağı ve cilt elastin liflerinin zorlanması sonucunda ortaya çıkar. Doğru cilt bakımı ürünlerini kullanarak kolajen ve elastin liflerinin kalitesini koruyup güçlendirebilirsiniz.

Elancly Huile de Soin Vergetures yeni çatlakların oluşumunu önlemeye ve oluşmakta olan çatlakların görünümünü hafifletmeye yardımcı oluyor. İçeriğinde keten yağı, çuha çiçeği yağı ve aspir yağı gibi %100 doğal bitkisel yağlar bulunan ürünü, hamileliğin 4. ayından itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz.

Elancyl Çatlak Karşıtı Bakım Yağı (150 ml): 89 TL

