Peeling, cilt hücrelerinin dış tabakasının dökülmesine ve bu sayede alttan sağlıklı cilt hücrelerinin gelmesine yardımcı oluyor. Her şeyde olduğu gibi peeling veya derin temizlemenin de aşırısı cildimize zararlı. Cilt bakım ürünlerinizin de cildinize iyice nüfuz edebilmesi için peeling yapmak önem taşıyor. Cilt tipine bağlı olarak haftada iki-üç kez bu bakımı uygulayın. Düzenli olarak yaptığınızda gözeneklerinizin küçüldüğünü, cildinizin daha aydınlık göründüğünü fark edeceksiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.