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Yazın aşırı sıcağı, nem derken gözenekler hem genişledi hem de doldu. Şimdi onları temizleme zamanı. Haftada iki-üç kez yapacağınız derinlemesine temizleme seanslarıyla gözeneklerinizin yeniden sıkılaşması için ilk adımı atmış olacaksınız!