Gözlerinizin neye ihtiyacı var?

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İlk kırışıklıklar, yorgunluk ve genetik faktörlerin kendini belli ettiği göz çevrenizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? Koyu halkalar, şişkinlik, kırışıklıklar gibi sorunlarla savaşan ürünlerden yardım alarak çözüm elde etmek mümkün.

1. Yorgun gözlere enerji

Yorgunluk, uykusuzluk ve genetik faktörlerden oluşan mor halkalara karşı vitamin destekli ürünlerden yardım alabilirsiniz. İçeriğinde altın, A, E, ve C vitaminlerini barındıran Orogold göz çevresi yoğun bakım kremi, dokuların kaybettiği elastikiyetin geri kazanılmasına, kolajen kaybının yavaşlatılmasına ve cilt sarkmasının önüne geçmeye yardımcı oluyor. Orogold göz çevresi yoğun bakım kremi, TL 398.

