Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaramasak da cildinizin güneş koruyucularına her zaman ihtiyaç duyduğunu unutmayın, çünkü ciltteki yaşlanmanın yüzde 75’i çevresel faktörlerden, en fazla da UV ışınlarından kaynaklanıyor.

Sıcak günlerini hepimiz seviyoruz, ne yazık ki güneş bizin onu sevdiğimiz kadar cildimizi sevmiyor hatta cildimizde yanıklardan daha kötü sonuçlara neden olabiliyor. Yaşlandıkça cildimiz daha hassas ve kırılgan hale geliyor. Ciltteki yaşlanmanın yüzde 75’i çevresel faktörlerden, en fazla da UV ışınlarından kaynaklanıyor. Ultraviyole ışınları cildin normal yapısını değiştirerek kırışıklıkların ve kahverengi lekelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Tüm güneş koruyucuları ‘güneş koruma faktörü’ yani SPF ile etiketleniyor. Bu sayı, güneş koruyucusunun UVB ışınlarının neden olduğu güneş hasarını önlemede ne kadar etkili olduğunu açıklıyor. SPF ne kadar yüksek olursa UVB radyasyonuna karşı koruma o kadar yüksek oluyor. Bir SPF 15 güneş kremi UVB radyasyonunun yaklaşık yüzde 93’ünü, SPF 30 yaklaşık yüzde 97’sini, SPF 50 ise yaklaşık yüzde 98’ini filtreliyor.



NEDEN ÖNEMLİ?

Güneşin zararlı ışınları yani UVA ve UVB, cilt kanserinin de en önemli nedenleri arasında. UVB ışınları güneş yanıklarından sorumluyken, UVA ışınları erken cilt yaşlanmasına neden oluyor. Her iki radyasyon tipine maruz kalmak cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor. Bulutlu günlerde bile UV ışınlarının cildimize ulaştığını unutmayın, çünkü bulutlara nüfuz edebiliyorlar. Cilt kanseri açık tenli kişilerde daha yaygın olmasına rağmen, ayrımcılık yapmıyor ve daha koyu tenli olanları da etkileyebiliyor.



PÜF NOKTALAR

• Her zaman geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın.

• SPF güneş koruması, SPF sayısı ile orantılı değil. Örneğin, SPF 30, SPF 15’in iki katı koruma sağlamaz.

• Güneş kremini, güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce sürün.

• Güneş koruyucunuzu en az iki saatte bir, sudaysanız daha sık sürün.

• Güneşin hassas göz altı cildine zarar verdiğini unutmayın ve göz çevresinde de kullanılabilen bir kremi tercih edin.



D VİTAMİNİ İHMALE GELMEZ

Güneşin zararlı ışınlarından korunmaya çalışırken D vitamini almayı ihmal etmiyoruz. Çünkü güneş D vitamini üretimini doğrudan destekliyor, kemikleri ve kasları güçlendiriyor. Uzmanlar D vitamini eksikliğinin obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon ve kanser gibi birçok ciddi hastalığa zemin hazırladığını söylüyor. Her gün 15-20 dakika güneş ışığı almak D vitamini üretimine yardımcı oluyor.