Doğru zamanda doğru cilt bakımını yapmaya özen gösterin.

• Yüzünüz makyajlı olsun ya da olmasın, cilt temizliği sağlıklı bir cilde sahip olmanın en önemli anahtarı. Çünkü makyaj artıkları cildinizi yağlandırır ve gözeneklerinizin tıkanmasına neden olur. Ayrıca serbest radikaller, cildinizin mat ve sağlıksız görünmesine zemin hazırlar.

• Her yaşın cildi her cildin bakımı ayrı, çünkü yaşla beraber değişen cildin ihtiyaçları da farklılaşıyor. Doğru zamanda doğru cilt bakımını yapmaya özen gösterin.

• Cildin yağ üretiminin azalmaya başladığı 30’lu yaşlar aynı zamanda kırışıklıkların da belirmeye başladığı yaşlar, özellikle alında ve göz çevresinde. Cildin yağ üretimi azalırken diğer yandan nem dengesi de bozuluyor ve cilt kuruluğu kendini hissettiriyor.

• Yaşlanmanın ilk işareti olan kırışıklıklar, yorgun cildin de ilk belirtisi. Kolajen üretimi azaldığı için ciltte sıkılık kaybı başlıyor. Güneş hasarları, ince çizgiler, derin kırışıklıklar ve dengesiz cilt tonuyla savaşan etken maddelerin en önemlilerinden biri retinol. Retinol, cildin yenilenmesini ve kolajen biyosentezini uyararak yaşlanma belirtilerini geri döndürmeyi destekliyor.

• Alkol, kahve ve şeker cildimizi yoruyor. Stres ve toksinler ciltte pul pul dökülme, kuruluk, leke, akne ya da sivilcelere yol açıyor.