Her maske her cilde uygun değildir, o yüzden cilt tipinizi bilmeden her meyveden peeling ya da maske gibi uygulamalar yapmayın diyen Uzman Estetisyen Filiz Çekin, cilt tipine en uygun maskelerini anlattı...

Akneli ciltler: Bu cilt tipinin olmazsa olmazı kil. Kil insanlığın başına gelen en mucizevi güzellik ürünlerinden biri ve yalnızca araç gereç-malzeme olarak değil, güzellik ürünü olarak da kullanılmış tarih boyunca. Kil bildiğiniz gibi mineral açısından inanılmaz zengin bir doğal kaynak.



Kuru ciltler: Eğer kuru bir cildiniz varsa ihtiyacı olan tek şey nemdir. Yüzde 75’i doymamış yağlardan oluşan avokado meyvesinin B,E,K vitaminlerinin depo edildiği bir meyve ve muza göre yüzde 35 daha fazla potasyum içeriyor. Yarım avokadoyu püre haline getirip bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı balla karıştırın ve 15 dakika bekletin cildinizde. Haftada bir veya on günde bir yaparsanız gerçekten farkı göreceksiniz. Aynı maskeyi saçlara da kullanabilirsiniz.



Yağlı ciltler: Yapmamız gereken şey öncelikle cilde ihtiyacı olan nemi kesinlikle vermek. Kadınların en büyük yanlışlarından bir tanesi de “Benim cildim zaten yağlı ve nemlendirmeme gerek yok” diye düşünmeleridir. Dermatologunuza danışarak veya güvendiğiniz herhangi bir cilt bakım markasının satış danışmanına danışarak, cilt tipinize uygun hafif formüllü bir nemlendirici edinin kesinlikle. Vereceğimiz ikinci tüyo ise bol bol su içmek olacaktır. Sizin yüzünüze en iyi gelecek şey ise limon! Haftada bir kere limonu tonik olarak kullanabilirsiniz.

