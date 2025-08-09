10 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; her şeyi öğrenme deneyimi olarak kabul et; ne mutlu ne zorlu anlar olsun. Hiçbir anı hemen iyi ya da kötü olarak etiketleme. Açık kalp ve öğrenmeye açık zihin yardımcı olur. En küçük sıkıntılar bile gizli bilgelik taşır. Doğuştan gelen iyimser ruhun gücün olacak. Durumları ruh yolculuğunun bir parçası olarak gör. Hayatının her adımı anlamlı ve derinlikle ödüllendirici olur.