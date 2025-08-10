Haftalık burç yorumları (11 - 17 Ağustos 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Merkür retrosu geride kaldığında, Salı günü (12 Ağustos) ilişkiler için yılın en iyi günlerinden biri olacak. Yengeç burcunda gerçekleşen Venüs ve Jüpiter kavuşumu hepimize aşkı, umudu ve dönüşümü kucaklama fırsatı veriyor. Aynı gün, Koç burcundaki Ay, odak noktamızı ilişki dinamiklerine çeviriyor. 14 Ağustos’ta Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle, aşk hayallerimizi besleyen bir romantizm dalgası daha geliyor. Hafta sonuna doğru ise, 16 Ağustos’ta İkizler burcundaki Ay ile dostluklar ön plana çıkıyor. Bu, sevginin ifade edildiği, bağların önem kazandığı ve iletişimin şifalanmaya odaklandığı bir hafta olacak. Peki, 11 - 17 Ağustos 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

11 - 17 AĞUSTOS 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; geçen haftaki Dolunay’dan sonra Pazartesi günü Balık burcundaki Ay’ın sakinleştirici etkisi seni biraz yavaşlamaya davet ediyor. Son zamanlarda dinlenmeden ilerlediysen, şimdi biraz durup içe dönme zamanı. Salı günü Ay senin burcuna geçtiğinde motivasyonun artacak. Ancak Mars’ın burcuna karşıt konumda olması, öfkeni kontrol etmeni gerektirebilir. Düşünerek hareket etmek sana kazandıracak. Ayrıca Salı günü Venüs ve Jüpiter kavuşumu sana her şeyin mümkün olduğuna inanmanı sağlayacak bir enerji veriyor.

Sevgili Boğa; bu hafta Venüs ve Jüpiter kavuşumu seni tamamen kendi elementinde hissettirecek; daha iyimser, özgüvenli ve sürprizlere hazır olacaksın. Mars ve Satürn’ün karşıtlığı devam etse de, sorumlulukların artık daha yönetilebilir hale geliyor. Perşembe günü Ay senin burcuna geçtiğinde, ünlü Venüs enerjini yansıt; kendine küçük bir spa günü ayırabilir, hayalini kurduğun tatili planlamaya başlayabilirsin. Yeni bir birikim hedefi koymak için de Merkür’ün artık direkt hareket etmesi işleri kolaylaştıracak. Hafta sonunda, kendi değer sistemini önceliklendirme zamanı. Başkalarının sahip olduklarına değil, senin gerçekten ne istediğine odaklan.

Sevgili İkizler; haftanın başında Balık burcundaki Ay, seni mevcut görevlerinde daha dikkatli, sorumlu ve pratik olmaya yönlendiriyor. Mars-Satürn karşıtlığının etkisi azalırken, planlarını düzenlemek için bu zamanı iyi değerlendirebilirsin. Haftanın başında çözüm odaklı olacaksın, ancak Salı günü Venüs ve Jüpiter kavuşumu ile enerji daha iyimser bir hal alacak. Perşembe günü Boğa burcundaki Ay, biraz dinlenmen ve kendini şarj etmen için mükemmel bir fırsat. Hafta sonu Ay senin burcuna geçtiğinde, Merkür’ün direkt hareketiyle yeni bir başlangıç yapmak için ideal bir dönem başlayacak.

Sevgili Yengeç; bu hafta seni bekleyen muhteşem bir enerji var: Venüs ve Jüpiter kavuşumu senin burcunda gerçekleşiyor! Eğer bir süredir kaybolmuş, yorgun ya da umutsuz hissediyorsan, gücünü geri alma zamanı. Mars-Satürn karşıtlığı sana yolda bazı engeller çıkarmış olabilir, fakat Salı günü Koç burcundaki Ay tutku ve motivasyonunu canlandıracak. Perşembe günü Ay Boğa burcuna geçtiğinde, ilişkilerindeki yaraları iyileştirme fırsatı bulacaksın. Bu dönem barışma ve yeni başlangıç enerjisini güçlü bir şekilde getirebilir.

Sevgili Aslan; hâlâ senin mevsimindeyiz. Haftada inişler çıkışlar olsa da Venüs ve Jüpiter kavuşumu, seni araştırma, meditasyon ve içsel güç bulma konusunda rahatlatacak.

Salı günü Ay Koç burcuna geçtiğinde bu tema daha da güçlenecek. Doğum günlerin dönemi, yaratıcılığını keşfetmek ve kendine sadık kalmak için ideal. Hafta sonunda İkizler burcundaki Ay seni arkadaşlarınla buluşturacak. Mahallende gezebilir, sosyal gruplara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu sosyal enerji senin için iyileştirici olacak.

Sevgili Başak; haftanın başında Balık burcundaki Ay ilişkilerine huzur getirecek. Duygusal açıklık ve şeffaflık, arkadaşların ya da partnerinle bağını güçlendirecek. Bu hafta Ay’ın enerjisi sana yeni şeyler öğrenme isteği verecek. Özellikle belirli bir konuyu derinlemesine anlamaya odaklanabilirsin. Venüs ve Jüpiter kavuşumu, arkadaş çevreni genişletirken mevcut dostluklarını da daha çok takdir etmeni sağlayacak. Hafta sonunda kariyer hedeflerinle ilgili yeni bir sayfa açabilirsin. Merkür’ün direkt hareketiyle yarım kalan projelerini tamamlamak ya da seni mutlu eden işlere yönelmek kolaylaşacak.

Sevgili Terazi; Mars senin burcunda olduğu için bu hafta aşk teması oldukça yoğun olacak.

Pazartesi günü Balık burcundaki Ay seni arabulucu bir role sokabilir; başkalarının duygusal ihtiyaçlarını dinleyebilirsin. Ancak Salı günü Ay Koç burcuna geçtiğinde ve Mars’ın enerjisi devreye girdiğinde, daha atak davranabilirsin. Sınırlarına dikkat et ve konuşmadan önce düşün. Perşembe günü Boğa burcundaki Ay, romantik Venüs enerjisini ortaya çıkararak seni sakinleştirecek. Hafta sonunda ise neşen geri gelecek, cazibenle dikkat çekeceksin.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; bu hafta Venüs ve Jüpiter kavuşumu sana eğitim veya kişisel gelişim alanında destekleyici bir enerji getiriyor. Okula geri dönmeyi ya da yeni bir beceri öğrenmeyi planlıyorsan, şimdi çok daha motive olacaksın. Jüpiter bu alanda önümüzdeki birkaç ay boyunca sana şans getirmeye devam edecek. Hafta içinde arkadaşların veya partnerinle sorunları çözmek daha kolay olacak. Hafta sonu İkizler burcundaki Ay, geçmişten kalan bir bilmeceyi çözmene yardımcı olabilir.

Sevgili Yay; Venüs ve Jüpiter bu hafta haritanın geçmişte zorlayıcı olan bir alanını aydınlatıyor. Ancak bu deneyimler sayesinde içindeki savaşçıyı keşfettin. Şimdi inandığın şeyler için kararlılıkla mücadele etme zamanı. Mars’ın Terazi burcundaki konumu, geçen ay başlattığın işleri devam ettirmene yardımcı olacak. Yalnız disiplinli olman gerekecek. Merkür retrosunun yarattığı belirsizlikleri gözden geçir ve düzenlemeler yap. Hafta sonunda İkizler burcundaki Ay, iş ortaklıklarında uzlaşma sağlamana ve yeni fikirler üretmene yardımcı olacak.

Sevgili Oğlak; bu hafta ilişki alanında harika bir enerji var. Venüs ve Jüpiter kavuşumu, seni yeniden aşka inandırabilir. Eğer yılın başlarında bazı ilişkiler bozulduysa, bu hafta barışmak veya yeniden başlamak için uygun bir zaman. Perşembe günü Boğa burcundaki Ay, merakını uyandıracak; yeni konular öğrenmekten keyif alacaksın. Hafta sonunda İkizler burcundaki Ay, bu haftayı değerlendirmeni sağlayacak. Aynı zamanda dinlenmek ve kendine vakit ayırmak için de iyi bir fırsat olacak.

Sevgili Kova; Venüs ve Jüpiter kavuşumu bu hafta sana güçlü bir finansal enerji getiriyor. Merkür artık direkt hareket ediyor, bu da para yönetimini daha kolay hale getiriyor. Mars’ın Terazi burcundaki konumu ve Koç burcundaki Ay, ilişkilerini dönüştürücü bir hale getirebilir. Salı günü bu etki oldukça güçlü olacak. Bu süreçte hem aşk hem de iş hayatında heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsin. Ancak, işlerini aksatmamak için dengeyi korumayı unutma.

Sevgili Balık; haftaya kendi burcundaki Ay ile başlıyorsun. Bu durum ilişkilerine güven ve huzur getiriyor. Satürn gelecek ay burcuna girmeden önce, sabırlı olmayı öğreniyorsun.

Salı günü Ay Koç burcuna geçtiğinde maddi güvenliğin ve sahip oldukların ön plana çıkacak. Mars’ın karşıtlığı, güçlü bir finansal temel oluşturmak için daha çok çalışmanı gerektirebilir. Venüs ve Jüpiter kavuşumu, seni hayallerine inanmaya teşvik edecek ve romantik alanda umut verici gelişmeler getirecek.

