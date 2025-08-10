11 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; bugün sizin için güçlü bir gün çünkü Ay burcunuzda ve bu size diğer tüm burçlara göre küçük bir avantaj sağlıyor. İş hayatınız, sosyal aktiviteleriniz ve sanat veya eğlence dünyasıyla ilgili konular bugün destekleniyor! Dışarı çıkın ve insanlarla tanışın.