Bu mucizeyi siz de hem mutfağınıza taşıyabilir hem de güzellik ürünlerinizin arasına katabilirsiniz.

Şu sıralar marketlerde, güzellik mağazalarında, internette sıkça gördüğünüz bir ürün Hindistan cevizi yağı. Fısıltı gazetesinin de en popüler gündem maddelerinden biri. Üstelik hem yeniyor hem de güzellik ritüelleri için kullanılıyor. “Yiyemediğim hiçbir şeyi cildime sürmem,” diyenlerin göz bebeği diyebiliriz kendisi için. Bu mucizeyi siz de hem mutfağınıza taşıyabilir hem de güzellik ürünlerinizin arasına katabilirsiniz.



Pamuğun üzerine oda sıcaklığında bekletip erittiğiniz Hindistan cevizi yağından sürün ve bekleyin 5-10 dakika içinde en inatçı makyaj malzemelerini bile eritip çıkardığını göreceksiniz. Makyajınızı sildikten sonra, yüzünüzü ılık suyla yıkayın.



Yıkamadan önce saçınıza sürün 10 dakika bekleyip duşa girin. Eğer çok kuru saçlarınız varsa yıkandıktan sonra da çok az miktarda uçlara uygulayın. Yağı buklelerinizi ehlileştirmek için de kullanabilirsiniz.



Yüzünüze, vücudunuza nem maskesi olarak uygulayın. Özellikle dizleri dirsekler, eller ve ayaklar için muhteşem bir nemlendirici. Sürüp 10 dakika kadar bekleyin ve duşa girin.



İçine biraz şeker katarak yüzünüz için, tuz katarak ayaklarınız için peeling haline dönüştürebilirsiniz.



İçine soda katarak macun kıvamına getirin ve dişlerinizin beyazlaması için düzenli olarak bu karışımla da fırçalayın. Etkiyi kısa sürede fark edeceksiniz. Soda katmadan saf haliyle günde 20 dakika kadar Hindistan cevizi yağının katı halini çiğnemeniz de dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olacak.



Manikürünüz sırasında kütikil yağı olarak kullanın. Bu aynı zamanda tırnaklarınızın güçlenmesine de yardımcı olacak.



Bacaklarınızı tıraş etmeden önce bacaklarınıza sürün, pürüzsüz bir sonuç elde edeceksiniz.



Güneş yanıklarının tedavisinde masaj yaparak kullanın.



Yemeklerinizde kullanırsanız trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asidi olduğu için metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.



Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant olduğu söylenebilir. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.



Hamilelik döneminde çatlaklarla savaşmak için kullanabilirsiniz.



Antibakteriyel sabunun içine bir yemek kaşığı kadar ekleyip makyaj fırçalarınızın temizliği için kullanabilirsiniz.



Oda sıcaklığında yarı katı hale gelen yağı dudak balmı olarak kullanın. Küçük bir kutuyla her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz.



Masaj yağı olarak kullanmak için içine sevdiğiniz bir esansiyel yağ ekleyin. Bir yandan rahatlayın bir yandan cildinize bakım yapın!



Her yerde bulabileceğiniz bu mucize yağ yaşlanmayı da geciktiriyor. Vücuttaki antioksidan seviyelerini artırdığı ve karaciğerle olan etkileşimi sonucu stresi azalttığı için yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Üzerine bir de detoks etkisi var. Yani kahvaltıda antioksidan bakımından zengin kırmızı meyvelerle birlikte alacağınız bir yemek kaşığı Hindistan cevizi anti-aging kremleri kadar başarılı sonuçlar veriyor.



Günde iki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tip II diabet riskini azaltıyor, sindirimi destekliyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor. İster sabahları kahvenize katın, ister öğlen salatanıza dökün, isterseniz en sevdiğiniz tatlıları onunla hazırlayın!



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