Cildinizde oluşan tüm leke ve özellikle de güneş lekeleri tedavisinin en önemli basamağı ise cildi içerden ve dışarıdan beslemek.

• Güneşten koruyan ürünlerin, yüksek miktarda güneş ışınlarını süzen UV-A ve UV-B filtreleri içermeli

• Deriye yüksek oranda emilimi olmalı

• Nemlendirmeli

• Suya, denize, terlemeye, buharlaşmaya, sürtünmeye dayanıklı olmalı

• Kokusuz ve renksiz olmalı

• Etki süresi uzun ve kullanımı kolay olmalı



Lekelere dikkat!

Bronzlaşmak yaz mevsiminin en keyifli yanlarından olsa da güneş ışınları cilde zarar vermekle kalmıyor, oluşan lekelerin tedavisini de zorlaştırıyor. Clinimed Dermatoloji, Medikal Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği’nden Dermatolog Uzm. Dr. Elif Ebru Güner, güzelliğimize gölge düşüren güneş lekelerinin önüne geçmenin önemli olduğunu söylüyor. “Yaz mevsiminde hepimiz korkusuzca ve doyasıya güneşin tadını çıkarmak, bronz bir tene kavuşmak istiyoruz. Ancak cildimizde oluşabilecek kızarıklıklardan, lekelerden de bir o kadar korkuyoruz. Üstelik genellikle yaz mevsiminde oluşmaya başlayan lekeler, cilt renginin açılmaya başladığı sonbaharda daha da belirginleşiyor ve cildimiz üzerinde kalıcı deformasyonlara sebep olabiliyor. Yaz aylarında ışınlar yeryüzüne dik geliyor ve güneşlenme alışkanlıkları leke sorununu artırıyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen lekelerin oluşmasında güneş ışınları, hormonlar ve genetik yatkınlık rol oynuyor. Melanosit adı verilen hücreler tarafından üretilen ve cildimize rengini veren maddelerden birisi olan melanin, lekelenmelerin olduğu alanlarda normalden fazla miktarda salgılanıyor. Melaninin aşırı üretimini tetikleyen en önemli etkenlerin başında ise ultraviyole ışınları geliyor. Özellikle bilinçsiz güneşlenmenin deri yaşlanmasını hızlandırdığı da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Cildinizde oluşan tüm leke ve özellikle de güneş lekeleri tedavisinin en önemli basamağı ise cildi içerden ve dışarıdan beslemek.” Güneş lekelerinin en iyi tedavi yöntemleriyse;

• Özelikle tam bir antioksidan deposu olan C vitamini, yeni leke oluşumunu engellediği gibi mevcut lekeleri de azaltıyor. Antioksidan içeren gıdalar ve uzman doktorların önerdiği takviyelerden yararlanarak leke tedavisinde daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.

• Güneş lekeleri tedavisinde profesyonel destek almak için en doğru zaman sonbahardır. Fakat lekelerin derinleşmesine fırsat vermemek adına cildiniz için en uygun antioksidan bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Merkezimize gelen hastalarımıza, kendi laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz DermaPlus MD C-Lipoic Antioxidant Serum’u kullanmalarını öneriyoruz. İçerisindeki güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin yarattığı hasarı önleyen serum, bir yandan anti-aging özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yeni oluşmaya başlayan kırışıklıkları azaltıp, cildi sıkılaştırıyor ve güçlendiriyor. Cildin dokusunu ve tonunu dengelerken aynı zamanda güneş koruyucularının da etkisini artırıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulayacağınız serum sonrasında nemlendiricinizi kullanarak deforme olmuş cildinizi kısa sürede onarabilir, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.