Kırışık karşıtı cilt bakımında uzman seri Nivea Q10, kadınları devrim niteliğinde yeni bir inovasyonla buluşturuyor.





Yeni Q10 İnci Taneleri, eşsiz teknolojisi sayesinde kırışıkları gözle görülür derecede azaltırken, yeni kırışıkların oluşumunu önlemeye de yardımcı oluyor. Cildi daha pürüzsüz, canlı ve genç bir görünüme kavuşturan Nivea Q10 İnci Taneleri, yüksek dozda saf koenzim Q10 içeriyor. Kırışık karşıtı etkisiyle bilinen ancak ciltteki miktarı yaş ilerledikçe azalan doğal antioksidan koenzim Q10, hücre yenilenmesi için gerekli enerjiyi sağlarken; cildi yaşlanmaya yol açan serbest radikallere karşı da koruyor. İçerdiği yoğun Q10 sebebiyle sarı renkte görünen yüksek performanslı İnci Taneleri, sürüldüğü anda cilde uyum sağlıyor. Bu nedenle, aynı zamanda ideal bir makyaj bazı olarak da dikkat çekiyor.İnci Taneleri’ni çevreleyen nemlendirici jel ise kreatin ve hyaluronik asit içeriyor. Kreatin, ihtiyaç anında hücre enerjisini açığa çıkarırken, yüksek oranda nem hapsedebilen hyaluronik asit cilde önemli elastikiyet sağlıyor. Ürün sıkıldığı anda tüm içerik maddeleri aktive olarak homojen bir form alıyor ve ipeksi kreme dönüşüyor. Serideki gündüz ve gece kremiyle birlikte kullanıldığında, yoğun kırışıklar için üstün bakım sağlıyor.Fiyatı: 52,90 TL