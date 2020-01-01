Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gereken şu günlerde evde çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte cildimiz de, yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya, karantina döneminde karşılaşılabilecek en büyük cilt sorunlarından birinin cilt kuruluğu olduğunu belirtiyor.

Daha sık el yıkamanın ve daha fazla kolonya kullanmanın sonucu olarak ellerimiz kurudu. Şimdi bu kuruluk yüzümüzü de etkileyebilir. Aşırı el yıkama ve kolonya kullanımı, derinin koruyucu tabakasını bozarak, su kaybını arttırabilir ve bunun sonucu olarak elleriniz kuruyabilir. Ellerimizi yıkadıktan sonra mutlaka, nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Hatta ellerimizi yıkadıktan sonra, tam kurutmadan nemlendirici kremi kullanabiliriz. Bu, nemi içeride hapsederek, kremin etkinliğini arttıracaktır.





Sadece Ellerimiz Değil Yüzümüz de Daha Çok Kuruyor

Ülkemiz genelinde, mevsim koşulları itibariyle, hava henüz ısınmadığı için, muhtemelen evlerimizde yapay ısıtıcılar ile ısınıyoruz. Bu ısıtıcılar, bulunduğumuz ortamdaki havayı kurutuyor. Daha önceden sadece akşamları maruz kaldığımız bu kuru hava ile, şimdilerde daha fazla temas halindeyiz. Kapalı ortamdaki kuru hava, cildimizin kurumasına sebep oluyor! Bu durumu engellemek için, bulunduğumuz odayı sık sık havalandırmak ve gün içerisinde cildimize daha fazla nemlendirici krem kullanmamız gerekiyor. Önceden günde 2 defa nemlendirici kullanan kişiler, karantina döneminde günde 4-5 defa nemlendirici krem kullanabilirler. Kullanacağımız kremleri seçerken, yoğun su tutma özelliğinden dolayı, içeriğinde hyaluronik asit bulunan ürünlerin öncelikli olarak tercih edilmesini tavsiye eden Aylin Çetinkaya, içeriğinde hyaluronik asit bulunan cilt maskesi ve cilt bakım serumlarının da kullanılabileceğini belirtiyor.

Karantina döneminde cildimizi korumak için bunlara dikkat edin;