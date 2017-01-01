Güneşli yaz aylarını artık geride bırakalı çok oldu. Bu nedenle o pürüzsüz cildimiz de artık bize alarm vermeye başladı. 'Tavuk derisi' ya da 'çileksi bacaklar' soğuk günlerle birlikte belirgin olmaya başladı. Birçoğumuz da bundan oldukça rahatsızız. Minik kırmızı noktalı deri görüntüsü de oldukça can sıkabilir. İngiliz dermatolog Sophia Reid, bu görüntüye karşı ne yapabileceğimizi açıklıyor.

Keratoz pilaris

Kırmızı veya kahverengi noktalarınıza küçük kırmızı yumrular da eşlik ediyorsa, büyük olasılıkla keratoz pilaris rahatsızlığınız bulunmaktadır. Doktor Reid, bu rahatsızlığın daha çok kuru cilde sahip veya egzamalı kişilerde görüldüğünü belirtiyor. Bunun nedeninin de saç foliküllerinizde aşırı keratin birikmesinden kaynaklandığını söylüyor. Genellikle, ömür boyu "çilek bacağı" olan çoğu insan aslında sadece keratoz pilaris ile uğraşmaktadır. Bu oldukça rahatsızlık verici durum ise maalesef genetiktir.

Folikülit

Kalçanızın veya kalçanızın çevresinde ani, akne benzeri yumrular oluşuyorsa folikülitiniz olabilir. Bunun nedeni ise sürtünmeden dolayı saç folikülünde iltihaplanmadan kaynaklanmaktadır. Bu küçük kırmızı noktaların ucunda klasik bir sivilce gibi beyaz uçlu bir yumrusu bulunmaktadır. Ancak bunlar genellikle tüm saç köklerinizi eşit şekilde etkilemez. Ancak kaval kemiğinizdeki ve uyluğunuzdaki her bir saç kökü koyu veya kırmızı görünebilir. Bunun nedeni ise folikülit değil, keratoz pilaristir.





Kılcal damarların sızması olabilir

Dr.Reid, keratoz pilaris veya folikülit değilse, belki de yaşadığınız durumun cildin hemen altındaki küçük kılcal damarların sızması olduğunu belirtti. Yine bun noktalar kırmızı benler de olabilir. Ya da belki de bacaklarınızdaki kılları jiletle aldığınız için tahrişte olmuş olabilir. Eğer ciddi bir görüntü varsa mutlaka bir dermatoloğa gitmeniz gerekebilir.

Cildinizdeki tahrişlere kullandığınız kremler de neden olmuş olabilir. Tüm kimyasal içerikli kremler cildinizi güneş yanığına karşı ekstra hassas hale getirebilir. Bu nedenle yazları banyonun ardından koruyucu güneş kremi sürün.

Yine banyo yaparken cildinizi sert bir şekilde ovalamayın. Özellikle iç bacaklar kısımları çok fazla hassas olduğu için tahriş olabilir. Bu nedenle sert bir peelingten kaçının. Vücudunuzdaki sert bölgeleri de aşırı keselemek cildinizin kurumasına da yol açabilir.





Arama motorları doktor değildir

İngiliz cildiye uzmanları şu tavsiyelerde de bulundu: Cildinize diğer organlarınız gibi mutlaka önem verin. Herhangi bir lekelenme ya da benzeri durumda arama motorlarını karıştırmayın ve mutlaka bir uzmana danışın. Doktorunuzun verdiği ilaçları ise dikkatle ve özenle kullanın.