Kömür, çok eskiden beri Asya'da cildi ölü hücrelerden arındırmak ve gençleştirmek için kullanılan güzellik sırlarından biri. Ve sır şimdi bakım ürünlerinde tekrar açığa çıkıyor!

CİLDİN PARLAKLIĞINI ARTIRIYOR

Kömür aynı zamanda karbon maske olarak da uygulanabiliyor. Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, özellikle akne sorunu yaşayan ve gözenekleri açık olan kişilerde tercih edilen bu yöntemin, hızlı emilen yapısı ile gözeneklerin içine girerek peeling’i kolaylaştırdığını ve etkili bir cilt bakımı sağladığını söylüyor ve ekliyor: “Cildin derinlemesine temizlenmesine katkıda bulunan karbon maskeleri lazerle birlikte uygulandığında tedavi daha başarılı oluyor.



Gözeneklerin içine giren karbon tanecikler lazer yardımıyla daha iyi görüldüğünden kolajen sentezini de uyararak cildi yenileyip parlaklığını artırıyor, aynı zamanda kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı oluyor.” Karbon maskeler cilde sürüldükten sonra 10 dakika bekletiliyor ve sonrasında lazerle taranıyor. İşlem hastanın durumuna göre 30-45 dakika sürüyor. Akne, genişlemiş gözenek ve leke tedavisinde ortalama 1-2 hafta ara ile altı seans uygulanması öneriliyor. Uygulama sırasında solunmamasına da dikkat etmek gerekiyor.



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