Yaşlanma karşıtı kremlerin diğer günlük kullanılan nemlendiricilerle karıştırılmaması ve sürerken dikkatli olunması gerekiyor.

İçeriklerinde peptitler, bitkisel kök hücreler gibi aktifler bulunan ve amaçları cilt altına erişerek bir nevi direnç göstermek olan antiaging kremlerin asıl görevi yaşlanma sürecinde cilde destek olmak. Bu nedenle satın alınan ürünlerin içeriklerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Cildiniz ve elleriniz temiz olsun

"Yaşlanma karşıtı kremleri sürerken mutlaka cildiniz makyajdan arındırılmış olmalı. Makyaj yapmamış olsanız dahi, cildinizi yıkamalısınız. Aynı şekilde elleriniz de hijyenik olmalı. Tersi durumda cilt altına tüm kiri mevcut etken maddelerle beraber iletir, akne başta olmak üzere farklı cilt sorunları yaşayabilirsiniz" diyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, yüzü yıkadıktan sonra kurulama havlusunun da hijyenik olması gerektiğini söyleyerek, kremlerin oda sıcaklığında, ağzı sıkıca kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğinin de önemli olduğunu vurguluyor.

Düzenli uygulayın, doğru hareketlerle sürün

Doğru hareketlerle sürülen antiaging kremler cilde fayda sağlıyor. Kan akışını hızlandırırsanız, ürün daha çabuk emiliyor. Lenf bezlerinin yönlerine de dikkat etmek gerekiyor. Bunun için bir güzellik uzmanına danışmanız mümkün. En önemli konu ise antiaging kremlerin bir kereye mahsus ürünler olmaması. Etkili geri dönüşler almak için yaşlanma karşıtı kremlerin düzenli kullanılması gerekiyor.