Aşırı tüylenme probleminden kurtulmak için hem kadınlar hem de erkekler yıllardır değişik yöntemlere başvuruyor. Bu konuda başvurulan ağda, traş ve kimyasal dökücülerle arzu edilen neticenin alınamamasının yanı sıra uygulamasının da zor olmasından kaynaklı olarak yeni yöntemler ortaya çıktı. Bu bağlamda da lazer epilasyon uygulaması hayatımızdaki yerini aldı. Dalga boyu belli (649 nanometre) bazı ışık kaynaklarının vasıtasıyla istenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlayan yöntem lazer epilasyon uygulaması olarak adlandırılmaktadır.

Lazerle epilasyonun bahsi geçen diğer yöntemlere oranla pek çok önemli üstünlüğü söz konusudur. İstenmeyen kıllardan kurtulmak konusunda lazer epilasyon; güvenli, hızlı, etkili, yan etkiye sahip olmayan ve acı hissedilmeyen bir uygulamadır.



Lazer epilasyonda tedavi süreci

Lazer epilasyonun uygulama süreci kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kişinin yaş, genetik, hormonal etkenler, kullanılan ilaçlar ve metabolik nitelikleri gibi etkenleri vücutta oluşan tüylerin yapısında rol almaktadır. Lazer epilasyon sayesinde de vücutta oluşan kılların büyümesi yavaşlatılmakta ve durdurulmaktadır. Vücuttaki bazı tüylerin büyümesi döngüsü nedeni ile uygulanan lazer epilasyon tedavisinde seans süreleri artmaktadır. Sadece tüy yapısı değil tüy ve ten rengi de lazer epilasyonun uygulama süresine etki etmektedir. Lazer epilasyonda ilk uygulama ardından tüy yapısı ya da tüy ve ten rengi ne durumda olursa olsun tüylerin normalinden daha yavaş ve ince olarak çıktığı fak edilmektedir.



Lazer epilasyon nasıl yapılır?

Lazer epilasyon uygulaması üç basamaklı bir süreçtir. Lazer epilasyon öncesinde uygulamanın yapılacağı alan temizlenir ardından bu bölgedeki uzun kıllar kısaltılır jel sürülerek lazer uygulamasına başlanır. Lazer epilasyonda verilen enerji nüfuz ettiği deriden geçerek tüy folikülündeki pigment tarafından emilmekte ve tüy folikülleri etkisiz hale getirilmektedir. Lazer epilasyonun yapılacağı bölgeye göre işlem birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Lazer epilasyonun ardından en fazla bir birkaç sonra tüyler kendiliğinden dökülür.



Lazer epilasyon güvenli midir?

Doğru vakalarda, doğru dozla kullanıldığı takdirde lazer epilasyon son derece güvenli bir yöntemdir. Ayrıca lazer epilasyon cihazları FDA onaylıdır.



Lazer epilasyonun ağda ve traş gibi geleneksel yöntemlere göre üstünlüğü nelerdir?

Lazer epilasyon diğer yöntemlere oranla uygulama alanlarında kısa sürede ve etkili çözüm sağlar. Ayrıca özel bakım da gerektirmez.



Lazer epilasyonun uygulamasının sakıncalı olduğu durumlar nelerdir?

- Kalp pili olanlar

- Sara hastalığı olanlar

- Hamile kadınlar

- Sarı beyaz ve ayva tüye sahip olanlarda lazer epilasyon uygulaması sakıncalıdır.



Lazer epilasyonda seans aralıkları nasıl olmalıdır?

Lazer epilasyonda genellikle 5-6 seans ardından kesin sonuç alınabilir. Seans aralıkları ise uygulama bölgesindeki cilt yapısı ve kıl tipine göre değişim göstermektedir.

Yüz bölgesi ortalama 4-6 hafta

Vücut ise ortalama 8-10 haftadır.



Lazer epilasyonun riskleri var mıdır?

Deriye rengini veren melanin pigmenti fazla olduğu takdirde yani cilt esmer ya da bronzsa lazer epilasyondan etkilenme riski olasılığı mevcuttur. Bu yüzden koyu renkli ciltlerde ve güneşlenme ardından yapılacak olan lazer epilasyon uygulamaları öncesinde test atışı yapılır. Uygun görüldüğü takdirde lazer epilasyon yapılırsa herhangi bir leke oluşumu riski söz konusu değildir. Ayrıca tam koruma etkili, yüksek faktörlü güneş kremleri sayesinde yaz aylarında da lazer epilasyon uygulanabilmektedir.



Kaynak: http://www.marmarahair.com/lazer-epilasyon-nedir-nasil-yapilir/

