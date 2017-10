Blogger Merve Özkaynak'tan güzellik ve bakım konusunda ipuçları...

• Cildinize sürdüğünüz her makyaj ürünü gözeneklerini kapatır ve cildinin nefes almasını engeller. Ancak mineral bazlı ürünler gözenekleri kapatmaz. Bu yüzden özellikle akneli veya akneye meyilli ciltlere sahip kişiler mineral ürünler kullanmalı.

• Eğer cildinizde renk eşitsizlikleri yoksa BB ya da CC kremleri kullanmayıp direkt göz makyajına odaklanabilirsiniz.

• Gül suyu toniği, kil maskesi gibi doğal ürünler eğer onlara karşı bir alerjiniz yoksa cildinize zarar vermez. Fakat cildinizin ihtiyacı olan ürünü kullanmak çok önemli. Örneğin; kuru bir cilde sahipseniz kil maskesi yapmamalısınız. Bu sebeple cilt tipinizi ve ihtiyacını çok iyi analiz etmelisiniz.

• Eğer saçlarınız çok kabarıp elektrikleniyorsa, banyodan çıktıktan sonra saçlarınızı havlu yerine eski bir tişörtle kurutmayı deneyin. Bu, kabarmayı önler.

• Yağ formundaki saç serumları saçları hem besler, hem de elektriklenmesini önler.

• Yağlı saçlara sahip kişilerin yaptığı en büyük hata zaten sık yağlanan saçları her gün yıkayarak daha da hızlı yağlanmalarına neden olmak. Banyo aralarını açmak, aralarda kuru şampuan kullanmak uzun dönemde saçların yağlanma sıklığını azaltmada oldukça etkili. Bir de yine yağlı saçlar için özel şampuan serilerini kullanmak da iyi bir alternatif.

• Yorgun düşen göz altları için nane-patates maskesi çok faydalı. Yorgunluk ve morluk etkilerini azaltmak için patatesin damar sıkılaştırma özelliğinden faydalanabilirsiniz. İster blenderdan geçirdiğiniz bir patatesi göz altlarına maske olarak uygulayın, isterseniz de iki dilim patatesi göz altlarına koyup bekletin.

• Ben Hindistan cevizini son zamanlarda hem tüm cildimde kullandım hem de saçlarımda harika etkilerini gördüm. Saçlarınıza haftada 1 gün bu kremsi yapıdaki yağ ile düzenli olarak bakım kürü yaparsanız saç uçlarındaki kırıklar azalıyor, saçlar hızlı uzuyor, çok parlak ve yumuşacık oluyor.

• Kışın kuruyan ve çatlayan dudaklarınızı anında etkili doğal ballı peeling ile pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bunun için: Bir yemek kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı bal’ı iyice karıştırın. Karışımdan biraz parmağınıza alarak dudaklarınıza nazikçe peeling yapın. Sonra suyla yıkayıp hemen arkasından dudak nemlendiricisi sürün. Dudaklarınız kanama noktasında çatlamışsa bu peelingi yapmadan önce birkaç gün iyice nemlendirin.

•Yüzümüzü yıkadığımız suyun ısısı da cildi doğrudan etkileyen detaylardan. Örneğin; sıcak su ile yüzünüzü yıkarsanız, cildiniz nem kaybeder. Aynı şekilde buzlu su ile yıkarsanız da cildinizde kızarıklıklar belirginleşir. Bu durumda en doğrusu yüzünüzü çok soğuk olmayan, normal ısıda suyla yıkamak.

• Cilt bakımı kadar yedikleriniz de çok önemli. Vücutta vitamin ve mineral eksikliğine bağlı deformasyonlar olabilir. Günlük beslenmende mutlaka C vitamini, kalsiyum, E ve A vitaminlerini yeteri kadar aldığınıza emin olmalısınız.

• Özellikle, karma ve yağlı ciltleri derinlemesine temizlemek için belirli aralıklarla yani haftada 1 veya 15 günde 1 olacak şekilde buhar banyosu uygulanmalı. Ancak, kuru ve hassas cildi olanlar rutin cilt temizliğini sürdürmeli ve buhar banyosunu gerekmedikçe tekrarlamamalıdır.