“Zamanı geriye almak, hem de bunu doğal bir görünüşe sahip olarak yapmak çok da kolay değil”
1980 Ankara doğumluyum. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun oldum. 13 senelik turizm kariyerimden sonra İngiltere’de uluslararası profesyonel makyaj artisti ve eğitmeni diploması ve medikal mikropigmentasyon uzmanı diplomalarını aldım. Uzman estetisyenim, eşim Prof. Dr. Reha Yavuzer ile kurduğumuz Renee Klinik’te estetik ve güzellik alanında birçok uygulamalar yapıyor, eğitimler veriyoruz. Beautyomelette de kendimi daha özgür anlattığım defterim. Çok eskiden beri yazmayı severim. Amacım takip eden herkese kendi güzellik ve moda anlayışımı en doğru dil ve gerçek tecrübelerimle anlatmak.
Güzel kadın, kusursuz olmaya çalışmayandır.
Güzellik çabasızdır, benzersizdir, kişiye özgüdür ve tarifi yoktur.
Bazen sadece kırmızı bir ruj, bazen özensiz bir kaküldür.
Gözbebeğine yerleşmiş bir aşk, annenin evlilik yüzüğüdür.
En çok ‘mutlu’ olmak, en az ‘simetrik’ olmaktır.
Güzellik, kusursuz olmaya çalışmamaktır.
Son moda, burun hokka olmamaktır.
Çünkü güzellik zorlama değildir.
Güzel olmak, güzel hissetmektir.
Age Management (Yaş Yönetimi) nedir?
Yaşlanma kaçınılmaz, yaşlandıktan sonra da ‘antiaging’ işlemler mümkün. Ama çoğu zaman tüm metotlara rağmen zamanı geriye almak, hem de bunu doğal bir görünüşe sahip olarak yapmak çok da kolay değil. Renée Klinik bünyesinde geliştirdiğimiz dört bacaklı bir değerlendirme ile bugünkü durumunuzu tespit ederek, geleceğe yönelik yapılması gereken işlemleri tamamen kişiye özel bir yaklaşımla belirlemek mümkün. Biz buna ‘age management’ diyoruz. Genetik analiz: Hastanın DNA örneklemesi ile genetik olarak yaşlanma sürecindeki yaşayacakları ve riskleri ortaya çıkartılıyor. Böylelikle kişide yaşlanma süreci henüz başlamadan olacakları bilimsel olarak öngörmek mümkün oluyor. Geleceğin resmini çekmemizi sağlayan DNA analiziyle ağız içerisinden aldığımız örneği Amerika’da güvenliği kanıtlanmış laboratuvarda inceletiyoruz. Bu DNA analizi ile genetik olarak güneş hasarı, lekelenme, kırışıklık gelişimi, elastikiyet kaybı, serbest oksijen radikalleri açısından gelecekte karşılaşacağımız durumu öngörmek ve skorlamak mümkün. Bilgisayar analizi: Kişinin bilgisayar yardımlı analizini gerçekleştiriyoruz. Kırışıklık, leke, damar ve kalınlık açısından otomatik olarak gerçekleştirilen bu teknolojik değerlendirme ile güncel durum detaylı olarak ortaya konuyor. Plastik cerrahi analizi: Her birey yukarıdaki iki değerlendirmeye ek olarak plastik cerrah tarafından deri, deri altı, kas, yumuşak doku ve kemikleri açısından değerlendiriliyor. Estetik analiz: Kişiler tüm yukarıdaki veri ve analizlere ek olarak güzellik koçu tarafından değerlendiriliyor ve estetik normlar açısından mercek altına alınıyor.
Bu uygulama yirmili yaşların sonundan itibaren herkese uygulanabiliyor. Bu değerlendirme sonrasında yapılması gerekenler ise kişinin durumuna, genetik analizine, yapılan uygulamaların takibinde elde edilen ilerlemelere göre değerlendiriliyor. Güzelliğinize yapılacak bu check-up işlemi ışığında herkese farklı bir program hazırlanıyor. Bu programa erken dönemde başlamak yaş alma sürecinde kontrolü ele almayı, çok daha sağlıklı, yavaş ve güzel bir yaş almayı sağlıyor. Bu yüzden geç kalınmış antiaging işlemler değil zamanında kontrol altına alınmış bir yaş ve yaşlanma planı yapılıyor.
Ameliyatsız gençleşme yöntemleri
Güzel olmak, güzel hissetmek, güzel görünmek yaşamımızın en doğal parçası halini aldı artık. Bir arkadaşımızın bir estetik cerrahi operasyonu geçirmiş olması günlük doğal bir olay. Özellikle yüz gençleştirme işlemleri son 10 yılda tüm dünyada giderek arttı. Bu işlemlerin başında BBL (Broadband Light) yani geniş spektrumlu ışık teknolojisi günümüzde üçüncü nesle ulaşmıştı. BBL ’de değişik filtrelerle pek çok işlem yapılıyor. Tercih edilen filtreye göre deri ve deri altında sıkılaşma, yüzdeki yaşlılık ve güneş lekelerinin giderilmesi, yüzdeki ve gövdedeki damar genişlemelerinin tedavisi (kırmızı-ince kılcal damarlar), istenmeyen tüylerin yok edilmesi, bacakkalça- kol gibi gevşemeye daha yatkın bölge dokularının sıkılaştırılması yani kısaca BBL değişik filtrelerin kullanılmasıyla estetikte oldukça geniş bir yelpazede tedavi ve düzeltme sağlanıyor. Bu uygulamaların yanı sıra ‘forever young’ modunda gençleşme adına kolajen sentezinin arttırılması amacıyla kullanılabiliyor. BBL teknolojisi deri yüzeyini değiştirmekle kalmıyor, deri üzerindeki renk düzensizliklerini azaltırken, kolajen liflerde termal etkiyle sıkılaşmaya yarıyor ve protein sentezinde artışa neden oluyor. Düzenli kullanıldığı takdirde genetik gençleşmeyi sağlayan yegane teknoloji. Bacak-kalça-kol gibi gevşemeye daha yatkın bölge dokularının sıkılaştırılması gibi uygulamalar da BBL ’in değişik filtreleri ile mümkün. Bu nedenle 18 yaşından 100 yaşına kadar herkese uygulanabiliyor. Stanford Üniversitesi tarafından onaylanmış en iyi genetik gençleşme yöntemi olarak kabul görüyor.
Kısa kısa...
Sabah çok mutlu kalkarım. Üretmeden mutlu olamam.
Parfümüm Dolce Gabbana Light Blue.
Rujum YSL Rouge Pur Couture Lipstick 6.
Ojedefavori renklerim nude ve siyahlar, şu an Dior Lady.
Saçlarımın rengini milyon kere değiştirdim. Ayda çok kez kuaföre giderim.
Yatmadan önce yüzümü temizler ve nemlendiricimi sürerim. Yanıma dudak kremi almadan evden çıkmam!
Kendimde en beğendiğim sonradan kalınlaşan dudaklarım.
En önemli güzellik sırrım cildime yapılan vitamin enjeksiyonları.
Benim için güzellik bakımlı, sağlıklı kiloda ve mutlu olmak.