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7. yüzyıldan beri Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde, saf zeytinyağından üretilen otantik Marsilya Sabunu, gerçek saflığı ve hassas cilt bakım özelliği nedeniyle dünyanın en eski ve en çok tercih edilen geleneksel sabunlarından biri.