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Otantik "Marsilya sabunu" ile tanışın

7. yüzyıldan beri Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesinde, saf zeytinyağından üretilen otantik Marsilya Sabunu, gerçek saflığı ve hassas cilt bakım özelliği nedeniyle dünyanın en eski ve en çok tercih edilen geleneksel sabunlarından biri.

Geçtiğimiz yıl duş jelleri, el, vücut ve dudak kremleri ve sıvı sabunlarından oluşan ürün yelpazesi ile Türkiye pazarına giren Fransız markası Le Petit Marseillais, şimdi de küp şeklinde üretilen otantik “Marsilya Sabunu”’nu Türk tüketicisi ile buluşturdu. Bu sabın, saflığını koruması için geleneksel yöntemle kazanlarda pişirilerek hazırlanıyor. El ve vücudu nazikçe temizliyor ve hiçbir renklendirici boya, hayvansal yağ ve paraben içermiyor.

Le Petit Marseillais Otantik Küp Sabun - %72 Ekstra Saf Zeytin Yağ Sabunu – 200 gr, 9.90.-TL 



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