Hava kirliliği, toz, trafik… Bu durumların cildinizde neden olduğu tahrişlerle başa çıkmak için peeling'i deneyin...

Cildimizi korumanın ve bakımını sağlamanın yollarından biri de peeling... Peki, peeling nedir ve peeling maskesi nasıl yapılır?





Deri üzerinde bir doku oluşturan bu kirler gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna da yol açmaktadır. Cilt gün içinde yıpranmakta ve solgun ve donuk görünmektedir. Peeling'i solgun ve donuk görünen ciltleri eski haline kavuşturmak, deriyi canlandırmak, sivilce izlerini yok etmek, cildi gençleştirmek, görünüşü iyileştirmek için belirli türde kimyasal solüsyonların yüze uygulanması olarak tanımlanabilir. Peeling, derinin kontrollü bir şekilde istenilen derinlikte soyulması anlamına gelir.

Peeling’de deride istenilen derinlikte hasar yaratılarak, deride istenmeyen hasarlı bölümü deriden uzaklaştırılmasının sağlanması ve yaratılan hasar sonrası derinin onarılması sonucunda derinin yeniden yapılanması hedeflenir.





Peeling’in uygulanma alanları

- Akne ve akne izlerinin hafifletilmesi

- İnce kırışıklıkların hafifletilmesi ve derin kırışıklıkların giderilmesi

- Melazma, ventigo, çillenme gibi cilt lekelerinin düzeltilmesi

- Güneş hasarından kaynaklanan cilt problemlerinin giderilmesi

- Ciltteki geniş gözeneklerin hafifletilmesi

