Le Petit Marseillais’den gerçek meyve özlü duş jeli!





Güzel kokusu, büyüleyici rengi ve sulu mayhoş tadıyla yazın müjdecisi şeftali raflarda yerini aldı. Peki, şeftalinin, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin K, beta karoten, potasyum, magnezyum ve selenyum deposu olduğunu biliyor musunuz? Bu nedenle de, bağışıklık sistemini güçlendirdiği kadar cilde de sayısız yararları var.Doğal içerikler ve geleneksel yöntemlerle üretim yapan yeşil marka Le Petit Marseillais, Akdeniz’in meyvelerinden oluşan gerçek beyaz şeftali ve nektarin özlü duş jelini banyo keyfinize ve cildinizin bakımına sunuyor. Gerçek meyve özlü tamamen doğal içeriği, benzersiz, sentetik olmayan kokusu ve geri dönüşümlü ambalajı ile banyolarda yerini alan Le Petit Marseillais Beyaz Şeftali ve Nektarin Özlü Duş Jeli'nin tavsiye edilen satış fiyatı: 250 ml: 7.90 TL, 400 ml: 11.90 TL.İçerdiği üç çeşit vitamin, beta karoten, potasyum, magnezyum ve selenyum sayesinde cildi zararlı UV ışınlarından korur.Ayrıca iyi bir protein kaynağı olduğundan hücreleri yenilemeye yardımcı olur. Ciltteki yaraları, tahrişleri iyileştirir.Vitamin C deposu olduğundan kırışıklıkları ve mor halkaları azaltır. Gözenekleri daraltır ve yorgun cilde tazelik verir.Hem kuru, hem de yağlı cildi nemli tutmaya yardımcı olur.