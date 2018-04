Bahar aylarında cilt bakımı nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Hangi yöntemler kullanılmalı? Aklınıza takılabilecek tüm soruları yazımızda cevaplamaya çalışalım.

Soğuk kış aylarının geride kaldığı ve bahar mevsiminin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde cildimize de bakım yapmanın zamanı geldi. Kışın soğuk havanın etkisiyle kuruyan, matlaşan ve nemini kaybeden ciltler için bahar ayları cildinizi bakıma almak için kaçırılmayacak fırsat demek.



Cilt bakımı nedir?

Cilt bakımı uzman kişiler tarafından, uygun teknikler kullanılarak yapılan bir bakımdır. Stres, sigara, UV ışınları, kirli hava, hava değişimi gibi nedenlerden dolayı yıpranan, matlaşan cildinize cilt bakımı yaptırmanız gerekebilir. Cilt bakımı, cilt türüne göre değişiklik gösterir. Her bakım her cilt türüne uygun olmayabilir. Cilde bakım yapılırken mutlaka güvenilir, doğru ürünler kullanılmalıdır. İyi yapılmış bir cilt bakımı sonucunda hem sağlık açısından hem de estetik açıdan güzel sonuçlar alınır.



Cilt bakımı nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir?

Cildinize bakım yaptırmak için birçok yöntem vardır ama öncelikle cildimizi korumak için yaşantımıza dikkat etmeliyiz. Dengeli beslenmek, spor yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak, günlük yeterli miktarda su içmek gibi basit önlemler alabiliriz. Ayrıca cildi düzenli olarak temizlemek de çok önemli.

Cilt bakım yöntemleri her geçen gün yenilenen teknolojik yöntemlerle gelişmektedir. Bu alandaki yenilikleri takip ederek en modern cilt bakımını yaptırabilirsiniz. Günümüz teknolojisiyle iyonfez, myo lifting, oksijen terapi, ultrasonok peeling gibi farklı cilt bakım teknikleri uygulanabilmektedir. Bu bakımları yaptırmadan önce cilt analizi yaptırmanız en doğru hizmeti almanız için faydalı olacaktır.



Cilt bakımı hakkında bilinmesi gerekenler?

Cildinize sadece ciltle ilgili sorun yaşandığında bakım yapılmamalıdır. Nasıl ki günde birkaç defa ellerimizi temizliyorsak cildimize de en az o kadar özen göstermeliyiz. Günlük hayatın kirini, pisini, cildimize verdiği zararları da günlük olarak temizlemeliyiz. Erken yaşlarda, özellikle ergenlik döneminde sivilce, akne gibi cilt sorunlarıyla uğraşırız. İlerleyen yaşlarda ise daha çok kırışıklık problemi ortaya çıkar. Bu yüzden cildimize erken yaşlarda özen göstermeye başlarsak ilerleyen yaşlarda da o kadar sorunsuz, pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip oluruz. Sağlıklı bir beden demek sağlıklı bir yaşam demektir. Sağlıklı yaşamaya, dengeli beslenmeye, spor yapmaya ne kadar özen gösterirsek bütün bedenimiz gibi cildimiz de sağlıklı olur. Ayrıca günlük hayatımızda kullandığımız kimyasallar, kullandığımız krem vs gibi ürünlerdeki kimyasallar da cilt türümüze uygun olmalı. Cilt bakımı doktor yardımı almanızı da gerektirebilir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünmelisiniz. Hatta herhangi bir sorun olmasa bile belli aralıklarla cilt doktoruna görünmekte fayda var.

Cilt bakımı yaptıranlar her zaman iyi sonuç alamayabilir. Cilt bakımı cihazları ve kimyasallar uzman olmayan birisi tarafından kullanılırsa cilde zarar verebilir. Bu yüzden cilt bakımı yaptıracağınız kurumu ve kişileri iyice araştırarak karar vermelisiniz.



Cilt bakımı hangi sıklıkta yapılmalı?

Cildinize yapacağınız en önemli bakım evde, günlük yapılan bakımdır. Günde en az bir defa, yatmadan önce cildin temizlenmesi, varsa makyajın silinmesi gerekir. Güneşe çıkarken güneş koruyucu kremler, cilt türüne göre, sürülmelidir. Özellikle havanın soğuk ve kuru olduğu zamanlarda cilde uygun nemlendirici kremler kullanılmalı. Tüm bunlar yapıldıktan sonra ayda bir uzman desteği almak da cilt bakımı açısından önemli. Eğer birikmiş ve detaylı bir bakım yapılacaksa haftada bir ve ya on günde bir şeklinde seanslar düzenlenmekte.



Cilt bakımı hangi sırayla yapılır?

Cilt temizliği: Mutlaka her gün atlanmadan yapılmalı. Uykudan önce derideki kir, toz, makyajın temizlenmesi gerekir. Makyaj temizliği, cilt tipine göre yağı çözebilen losyon, süt, kremlerle yapılabilir. Eğer ciltte makyaj yoksa uygun sabunlar da kullanılabilir.

Tonik (sıkıştırıcı): Gülsuyu, retinoik asit, salisilik asit, glikolik asit veya resorsin sıkıştırıcı olarak kullanılabilir. Bu aşama hassas ciltlere uygun olmayabilir.

Nemlendirme: Yağlı ciltlerin özellikle göz ve dudak çevresine, kuru ciltler için tüm yüze jel, losyon, krem, maske formlarında alfahidroksi asit (AHA), betahidroksi asit (BHA), hyalüronik asit, gliserin gibi maddeler mutlaka her gün uygulanmalı. Maskelerdeki etken maddeler, yüzde daha uzun süre (15-20 dakika) tutularak, az sayıda (haftada 2-3 gün) uygulama ile daha etkili olabiliyor.

Güneşten korunma: Cilt bakımında olmazsa olmazlardan biri. Bu korunma biçimi leke oluşumunu, kırışmayı engellediği gibi deri kanserinden de korunmanın tek yöntemidir. Yaşa göre anti-aging ürünler kullanılacaksa bu aşamada güneş koruyucularından önce veya akşam uygulanabilirler.



Cilt bakımı doğal olarak nasıl yapılır?

Evde doğal yöntemlerle yapılabilecek çok fazla bitkisel cilt bakımı vardır. Ihlamurla cilt bakımı, limon ve balla cilt bakımı, sirke ile cilt bakımı… Her alanda olduğu gibi cildinizin bakımı için de bitkisel ve doğal yöntemler tercih edilebilir.