Gece boyu tazelenmiş ve sıkı bir cilt için...

gülsha Gece Gül İksiri, zamanla oluşabilecek kırışıkları ve sarkmaları önlüyor; nemi hapsederek, cildin su ihtiyacını karşılıyor. Hyaluronik asitle harmanlanmış gül esansiyel yağı içeren ve yaşlanma karşıtı etkili peptid karışımıyla zenginleştirilen iksir, yüz kontürünü şekillendirmeye, cildin yapısını güçlendirmeye ve elastikiyetini artırmaya da yardımcı oluyor.

Adım adım gece bakımı

Arındırıcı Gül Tozu ile cildinizi temizledikten sonra Gülsuyu uygulayın. Ardından Gece Gül İksiri’nden birkaç damla avuç içinize damlatın ve yağı, dairesel hareketlerle tüm yüzünüze yedirin. Boyun ve dekolte bölgesine de uygulanabilen iksirin yatmadan önce kullanılması tavsiye ediliyor.



