Yüzünüze gösterdiğiniz özeni vücudunuza da gösterin!

Bebek teni gibi yumuşacık bir cilde sahip olmayı hepimiz isteriz. Peki bunun için yüzünüze gösterdiğiniz özeni vücudunuza gösteriyor musunuz? Geç olmadan harekete geçin!



Hamam yüzyıllardır kadınların vazgeçilmez güzellik ritüellerinden. Düzenli olarak hamama gidip kese yaptırın. Cildinizi bebek teni gibi yumuşacık yapacak.



Duşlarınıza vücudunuz için peeling bakımını ekleyin.



Selülit tedavisi için bacaklarınızı duştayken fırçalayarak masaj yapın.



Her duştan sonra mutlaka cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın.



Dirseklerinize ve diz kapaklarınıza uyumadan önce vazelin sürerek

yumuşamalarına yardımcı olun.