Cilt dokusunu düzelten ve tıkalı gözenekleri önleyen bir bakım, ilk adım. Yapışıp kalan, gitmek istemeyen, kibarlıktan anlamayan akneler için zor bir dönem olacak.

Ergenlikle beraber değişen hormonlar ciltte üretilen yağ miktarını artırıyor. Yağ bezlerinde faaliyetin artışıyla bu bezlerin dışarı açılan kısımlarının tıkanması aknenin oluşumundaki ilk evreyi başlatmış oluyor. Bakterilerin üremesi ile iltihabi durum ortaya çıkıyor. Bu tablo siyah ve beyaz noktalara, üzeri irinli şişliklere, kırmızı lekelere hatta fındık büyüklüğünde kistik yapıların oluşumuna neden oluyor. Bu durumda cildin arınmasına, ölü hücrelerden temizlenmesine, ciltte sebum üretiminin düzenlemesine, siyah noktaların giderilerek gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan cilt bakım ürünler önceliğimiz olmalı.



Doğal yardımcılar

Kolayca ulaşılabilen ve bütçeyi zorlamayan doğal içeriklerle evde hazırlanabilecek maske ve tonikler, akneli cildin tedavisine yardımcı oluyor.



1. Çay ağacı yağı: Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bakterileri vücuttan uzaklaştırıyor. Akne ve sivilce gibi cilt sorunlarının oluşumunu engelliyor.



2. Elma sirkesi: Bir bardak suya 4/3 bardak elma sirkesi ekleyerek etkili bir tonik hazırlayabilirsiniz.



3. Limon suyu: Limondaki sitrik asit ciltteki yağlanmayı kontrol altına alıyor ve cildin pH dengesini düzenliyor.



4. Bal: Cildinizi pürüzsüzleştiriyor.



5. Karbonat: Doğal bir cilt peeling’i.



6. Domates: Cildi sıkılaştırıyor.

7. Aloe vera: Sivilcelerin hızla yok olmasına yardımcı oluyor.

8. Papaya: Akne izlerinin tedavisinde etkili.

9. Zerdeçal: Doğal bir antibakteriyel.







Avene Cleanance Mask akneli ciltler için peelIng 59 Tl

BIoderma Sebium köpük temizleyici 84.50 TL

ClInIque AntI-BlemIsh SolutIons sivilce karşıtı temizleme jeli 99 TL

KIehl’s Blue AstrIngent Herbal lotIon yağlanma karşıtı tonik 85 TL

Estee Lauder Daywear SPF 25 yağsız nemlendirici 149 TL

DermaceutIc Mask 15 kil maskesi 263 TL



Sinir ve stres de neden olabiliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özeren, akneye neden olan etkenlerin çeşitli olduğunu söylüyor. Dr. Özeren’e göre sinir ve stres, ağızdan alınan uzun süreli kortizon tedavileri, uzun süreli B vitamini kullanımı ve işlenmiş karbonhidrat tüketimi akneye zemin hazırlayabiliyor.



Karbonat maskesi

Malzemeler

• 2 çorba kaşığı karbonat

• 1 çorba kaşığı su





Hazırlanışı

Tüm malzemeyi homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Yüzünüzdeki yara izlerinin üzerine sürün ve 2 dakika boyunca yumuşak hareketlerle masaj yapın. Maskenin etkisini göstermesi için 5-10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.



Limon ve bal maskesi

Malzemeler

• 1/2 limon suyu

• 1 çorba kaşığı bal







Hazırlanışı

Cildinizi temizleyin ve yüzünüzü geniş bir kaba koyduğunuz sıcak suyun buharına 2-3 dakika tutun. Bal ile limon suyunu karıştırın. Yüzünüze sürüp 30-40 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın. Limon antibakteriyel özelliğinden dolayı sivilce oluşumunu engelliyor, bal ise cildi besliyor ve pürüzsüzleştiriyor.



Elma sirkesi maskesi

Malzemeler

• 1 çorba kaşığı elma sirkesi

• 3 çorba kaşığı bal

• 5 çorba kaşığı şeker

• 2 çorba kaşığı yeşil çay (1 poşet yeşil çayı sıcak suda bekletin)

• 1 kase sıcak su







Hazırlanışı

Tüm malzemeyi karıştırın ve yüzünüze sürün. 20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Yeşil çay ve balın içerisindeki maddeler ciltteki bakterileri yok ederek akne izlerinin giderilmesine yardımcı olacak.