Cildinizin görünümü yaşınızı değerlendirmede temel göstergelerden biri. Bazı insanların yüzü 30 yaşında kırışıklıklarla doluyken bazısının cildi 50 yaşındayken pırıl pırıl ve gergin olabilir. Sizler için Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, yaşınıza göre hangi bakımları uygulamanız gerektiğini anlatıyor.





Uygun kozmetik ürünlerin kullanımı (güneş koruyucuları, antioksidanlar, yaşlanma önleyici ürünler gibi), doğru beslenme, düzenli yaşam koşulları gibi faktörler yaşlanmayı geciktirebilir veya yavaşlatabilir. Tabii ki kişisel ve ırksal farklılıklar da söz konusu. Mimik alışkanlıklarının da kırışıklıkların gelişiminde önemli etkilerini göz ardı edemeyiz. Yapılan bilimsel çalışmalarla, yaşlanan yüzle ilgili sınıflandırmalar yapılıyor ve buna göre tedavi seçenekleri sunuluyor. Tabii ki kişisel ve ırksal farklılıklar da gözetiliyor. Siz de dermatoloğunuza danışarak kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz.Kişiler genellikle güneşin zararlarından kaynaklanan minimal kırışıklıklara sahiptir. Tedavileri; retinol, vitamin C, hyaluronik asit vb içeren cilt tipinize uygun dermakozmetik cilt bakım ürünleri ve güneş kremlerini içerebilir.‘Hareket halindeki kırışıklık’ veya kişiler güldüğünde veya diğer yüz ifadelerini kullandıklarında meydana çıkan çizgilerin yaşıdır. Bunlar botulinum toksin veya dermal dolgular gibi enjeksiyonlar, mezolifting ile tedavi edilebilir.Kişiler sıklıkla ‘hareketsiz kırışıklıklara’ veya yüz ifadesi olmayan bir yüzde izi kalmış çizgilere sahiptir. Lazer cilt yenileme veya kimyasal peeling ile birlikte dolgu enjeksiyonlarını içeren bir tedavi kombinasyonu kullanılabilir. Estetik operasyon da düşünülebilir.Yüzün artık esnek ve yumuşak bir cilde sahip olmadığı, ‘sadece kırışıklıklar’ zamanıdır. Tedaviler medikal kozmetik uygulamalar, lazer cilt yenileme veya estetik operasyonu kapsayabilir.