Cilt bakım serilerine yenileri eklendi, serumlar yenilendi, leke karşıtı kremler en güçlü formülleriyle karşımızda. Makyaj koleksiyonları ise sonbaharı sevinçle karşılaşıyor.

EFSANEVİ SERUMLA YENİDEN…

Clarins, efsanevi Double Serum’un yeni jenerasyonunu kısa süre önce tanıttı. Yaşla beraber UV ışınları ve oksidatif stresin etkisiyle kırışıklıklar, ışıltı ve elastikiyet kaybı gibi yaşlanma belirtileri başlıyor. Bu serum ise cilt yaşlanmasının tüm belirtilerini hedef alıyor. Kırışıklıklar, elastiktiyet kaybı, nemsizlik, ışıltı kaybı ve gözle görülür şekilde gözeneklerle savaşıyor.



DOUBLE SERUM 571 TL





BAHARATLI VE SICAK

Sonbaharla beraber yeni parfümler de teker teker belirmeye başladı. Emporio Armani’nin yeni kadın parfümü Because It’s You, ahududuyu portakal çiçeğiyle buluşturuyor ve limon bu ikiliye eşlik ediyor. Parfümün orta notasında sadece gül var ve gül parfümü baştan sona etkisi altına alıyor. Vanilya, misk ve amber ise parfümün en güçlü olan dip notalarını oluşturuyor.



