Plaj hazırlıkları başladı; ekspres diyet programları, yeni antrenman teknikleri, kozmetik destek ve tabii ki teknolojik yeniliklerden faydalanmanın tam zamanı! Savaşın galibi olmak sandığınızdan daha kolay.

Yazı: Eda Şentürk



Teknolojiden faydalanın

Selülit savaşının yanı sıra vücut şekillendirme, elastikiyet arttırma gibi faydalar sağlamayı hedefleyen yeni bir sistem olarak karşımıza çıkan Imode BodyFx, birçok sorunla aynı anda savaşıyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş, radyo frekans enerjisi, derin doku ısıtması, vakumlama ve negatif basınç gibi etkinliği kanıtlanmış farklı mekanizmaları bir araya getiren Inmode BodyFx’in vücut biçimlendirme sistemlerine yeni bir boyut getirdiğini söylüyor. Bu yeni uygulamanın en önemli özelliği ise selülit görünümünü hafifletmeden vücut elastikiyetini artırmaya ve bölgesel fazlalıkları yok etmeye kadar tüm problemlere karşı tek bir çözüm sunuyor olması. Sadece yağ dokusuna etki eden ya da uzmanlık alanı portakal kabuğu görünümüyle savaşmak olan sistemlerin aksine Immode BodyFx, vücuttaki tüm estetik problemlerle aynı anda savaşıyor.



Nasıl uygulanıyor?

İleri teknoloji odaklı radyo frekans enerjisi ile yağ dokularını hedef alan Immode BodyFx, bunu yaparken elastin ve kolajen liflerini de stimule ederek cildin elastikiyetini artırıyor; vakum ve kontrollü enerji darbeleri ile sinerjik olarak çalışarak portakal kabuğu görünümünün hafiflemesine yardımcı oluyor. Vücut çok daha pürüzsüz, taze ve sıkı bir görünüme kavuşuyor. Sistemin en önemli özelliklerinden biri de, radyo frekans enerjisi dizisinin saniye başına, arka arkaya bir milyon atış darbe döngüsü yapabilmesi. Imode BodyFx’in etkinliğini arttıran ve tedaviden optimum sonuçlar alınması sağlayan bu özellik, işlemin son derece konforlu ve güvenli geçmesini sağlayan termal görüntüleme teknolojisi ile bir araya geliyor. Kollar, sırt, sutyen hattı, kalçalar, karın, bel, bacak veya diz bölgesindeki fazla yağlardan şikayetçi olan herkes bu tedaviden faydalanabiliyor. Bölgesel fazlalıkları kalıcı olarak yok etmeyi hedefleyen teknolojinin en önemli artılarından biri cilt kalitesini, cildin sıkılığını artırması ve portakal kabuğu görünümüyle savaşarak ince, genç görünümlü bir siluet yaratması. Pek çok hasta, ağrı eşiği düşük olanlar bile BodyFx tedavisinin konforlu ve rahat bir işlem olduğunu düşünüyor. İşlem sırasında uygulama yapılan bölgede ısı ve hafif bir vakum etkisi hissediliyor. Ortalama 20-30 dakika kadar süren ve derin doku masajını andıran tedavi sonrasında uygulama yapılan bölgede hafif sıcaklık hissi ve kızarıklık oluşması normal. Bunlar birkaç saat içinde tamamen geçiyor. Seans sayısı, hastanın durumuna göre 6-8 seans arasında değişiyor. Haftada bir seans uygulanması öneriliyor, yani tüm tedavi 1.5-2 ayda tamamlanıyor. Kısacası BodyFx, öğlen tatilinde rahatça yaptırıp yine işinize, sosyal yaşamanıza geri dönebileceğiniz, sizi gündelik hayatınızdan koparmayan bir tedavi.



Selülite konforlu uygulama

Selülit tedavisinde iddiası yüksek bir uygulama da Velashape 3. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Buket Yıldırım, selülitin başlıca nedenlerinden biri olan fibröz bantlarını yok etmenin iki yolu olduğunu söylüyor; “Ya bu bantları ameliyat ile almak gerekir ya da onları esnetmelisiniz. Velashape 3, bu bantları esnetmek konusunda çok etkili olan yüksek teknoloji bir cihaz.”



Neler vadediyor?

Radyo frekans enerjisi, kızıl ötesi ışınlar ve vakum masajının sinerji ile çalıştığı bu teknoloji, selülite bağlı portakal kabuğu görünümünü düzeltmeye yardımcı oluyor. Ayrıca lenf sistemini uyararak yağ hücrelerinin boyutunu da küçültüyor. Uygulama yapılan bölge pürüzsüzleşirken vücutta da daralma, siluette bir incelme gözleniyor. Uygulama son derece konforlu ve tamamen ağrısız. Hastaların çoğu tedaviyi sıcak ve rahatlatıcı bir derin doku masajı olarak tanımlıyor. Cilt dokusunda gözle görülür bir değişiklik için iki hafta aralıklarla 3-4 seans uygulanması öneriliyor. Tabii, elde edilen sonuçların kalıcılığı için selülitin derecesine göre tedaviyi tekrarlamak gerekebiliyor. Bir uygulama, tedavi edilen bölgeye ve kaç bölgenin tedavi edileceğine bağlı olarak, minimum 30 dakika maksimum bir saat sürebiliyor.



Kuru fırça tekniği

Bacaklarınızı sabah ve akşam olmak üzere yüksek bir yere destekleyerek bir vücut fırçası yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru fırçalayın. Bu işlem kan akışını hızlandırmaya ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Cildin hemen altında yer alan selülit oluşumunu bu işlemle engellemek mümkün olabilir.



Eda Taşpınar Fırça 35.90 TL



Vakum tekniğiyle masaj

Cellublue, selülitlere savaş açan mavi, sevimli, silikon bir masaj aleti. Amacı yağ hücrelerini vakum etkisiyle parçalamak, kan akışını hızlandırmak. Masaj yağı ile kullanılınca etkisi daha hızlı ve kullanımı daha kolay oluyor. Sabah-akşam üç dakika uygulayarak selülitlerinizle vedalaşmanız mümkün. Ayrıca akıllı telefonunuzdan CelluBlue uygulamasını indirerek kendinize ücretsiz bir selülit koçu da edinebilirsiniz.



Cellublue (amazon.com) Masaj Aleti 15.90 Euro



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