Neutrogena Cellular Boost Kırışıklık Karşıtı Konsantre Bakım Serumu ile hücresel yıkım belirtilerine dur demek mümkün!

Stres, yorgunluk ve diğer birçok dış faktör, ciltte hücresel yıkımı hızlandırıyor. Hücresel yıkım ise ciltte yaşlanmanın en büyük sebeplerinden biri olup, hücrelerin daha yavaş çalışmasına ve cildin erken yaşlanmasına neden oluyor.



Neutrogena tarafından dermatologlarla birlikte çalışılarak geliştirilmiş yaşlanma karşıtı bakım serisi Cellular Boost’un yıldız ürünü Kırışıklık Karşıtı Konsantre Bakım Serumu, hücresel yıkımla savaşta en etkili ve en çok bilinen içeriklerden biri olan Retinol içeriyor.



Yeni Cellular Boost Kırışıklık Karşıtı Konsatre Bakım Serumunun, klinik olarak kanıtlanmış zengin ve yoğun formülü ile ince çizgileri ve hücresel yıkım nedeniyle oluşan derin kırışıkları dahi düzeltir. İçeriğindeki Retinol, cilt yüzeyindeki yenilenmeyi ve cildin kendi kolajen ve elastin üretimini harekete geçirir*. Hiyalüronik Asit ise cilde nemi hapsederek daha dolgun bir görünüm sağlar ve kırışıklık görünümünü hafifletir. Cildi daha sıkı göstermek için cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur.



En iyi sonucu elde etmek için günde bir kez, tercihen akşam, temizlenmiş yüz ve boyun bölgesine uygulanması önerilmektedir. Dairesel hareketlerle masaj yaparak iyi bir şekilde dağılması sağlanmalıdır.

