30’lu yaşlarda başlayacağınız kırışıklık savaşında yüz jimnastiği en büyük destekçilerinizden biri olacak.

Göz çevresi: Yaşlanmanın ilk kendini hissettirdiği bölge göz çevresidir. Gözlerinizin kenarlarından orta ve işaret parmaklarınızla kaşlarınıza doğru çektirin ve gözleriniz gerildikçe göz kapaklarınızı kapatıp açın. Günde 10 saniye tekrar ederek göz çevrenizin kırışmasını önleyebilirsiniz.



Yanak kasları: Yanak kaslarını geliştirmek için sık, sık elma yiyin. U ve X harflerini de düzenli olarak tekrarlamak yanak kaslarının gevşemesini önler. Her iki kelimede de yanaklarınızı iyice gerdirin.



Alın kırışıklıkları: İşaret parmağınızı alın bölgenizin ortasına koyun ve sürekli yuvarlak çizerek masaj yapın.



Gerdan sarkması: Boynunuzu iyice ileriye doğru gerdirin ve alt çenenizi üst dudağınıza doğru kaldırıp bırakın. Bu hareketi günde 10 kez tekrarlayın. İlk bir iki gün boyun bölgenizde acıma hissedersiniz fakat yaptıkça geçecektir.



Boyun sarkması: Sırt üstü yatak gibi yüksek bir zemine uzanın. Boynunuzu uzandığınız yerden sarkıtabildiğiniz kadar aşağıya sarkıtın ve yavaşça yukarıya çekin. Her sabah ve her akşam 10 kez bu hareketi tekrarlayın.



Ağız çevresi: Dudaklarınızla O harfini söyleyin ve bu şekilde kalın. Başparmağı burnunuzun altına koyun orta parmağınızla dudak çevresine masaj yapın.