Evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde günlük koşuşturma içinde ertelediğiniz bakımları yaparak zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Yves Rocher markasının cilt bakımından, saç bakımına , renkli kozmetikten vücut bakımına ve hijyene kadar birbirinden özel içerikli tüm ürünlerinde markanın internet sitesi ve uygulamasındaki % 30 indirim ile bu bakımları daha ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz.

Yaşlanma Karşıtı

Elixir Jeunesse Detoks etkili yaşlanma karşıtı maske, doğal cilt yaşlanmasına etki eden faktörlerle ve cildin yaşlanmasını hızlandıran ve artıran dış etkenlere karşı savaşır. Cildinizi anında arındırarak, daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Ciltteki yorgunluk izlerini azaltır, canlandırır ve tekrar nefes almasını sağlar.



İçeriğinde Yves Rocher Laboratuvarları’nın patentli buluşu olan Doğal Özümseme Teknolojisiyle elde edilen en etkin bitkisel aktifler bulunur. Bitkisel formülünde bulunan Ultra Konsantre Afloya Özü’nden elde edilen aktifler, cilt tarafından tamamen özümsenir. Dermatolojik kontrol altında test edilen maske, %91 Bitkisel içeriğe sahiptir. Mineral yağ, silikon ve renklendirici içermez.





Yoğun Nemlendirici

Hydra Vegetal Yoğun nemlendirici maskenin ferah ve nemlendirici jel yapısı cildi anında uyarır. Hafif ve ferahlatıcı formülü, cilt yüzeyine anında etki ederek cilde kaybettiği sağlığı ve nemi geri kazandırır. İçeriğindeki doğal nemlendirici bileşenler tarafından cildinizi derinlemesine ve uzun süreli nemlendirir. Cilde dolgun, sağlıklı, içten beslenmiş bir görünüm verir. İçeriğindeki Akaağaç ve Mavi Agav Özsuları, nemi hapseden cilt hücrelerini harekete geçirerek cildi derinlemesine nemlendirir. Cildinize ışıltı, canlılık ve ferahlık kazandırır. Dermatolojik kontrol altında test edilen maske, mineral yağ içermez.







Ferahlatıcı

Ferahlatan Işıltı Veren Maske, cilde enerji verici bir ferahlık ve sağlıklı bir ışıltı kazandırır. İçeriğinde Yalancı İğde bulunur. Dermatolojik kontrol altında test edilen maskenin formülü %95’ten fazla doğal içeriğe sahiptir.







Arındırıcı

Arındıran Maske, cildi derinlemesine arındırır ve cildin mat bir görünüme sahip olmasını sağlar. Fazla sebum azalır, gözenekler daha sıkı ve mat bir görünüm kazanır. Bitkisel içeriğinde Kaolin (Arıkil) bulunur. Dermatolojik kontrol altında test edilen maskenin formülü %92’den fazla doğal içeriğe sahiptir.







Leke Karşıtı

White Botanical Leke Karşıtı Gençleştirici ve Aydınlatıcı Uyku Maskesi ile cilt daha ilk günden itibaren daha yumuşak, nemlenmiş ve canlı bir görünüm kazanır. Gün geçtikçe ten rengi bütünleşir. Bitkisel formülü lekeleri gidermeye yardımcı olan Beyaz Meyankökü Tozu ve kırışıkları gideren Beyaz Acı Bakla Özü içerir. Mineral Yağ, renklendirici ve paraben içermez.





