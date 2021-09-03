Cilt kalitesini korumak önemli!

Yaşlanma, iyi bir cilt kalitesinden yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkışına kadar süren bir yolculuk. Gerek genetik süreç gerekse çevresel faktörler yaşlanma sürecini 20’li yaşlarda başlatıyor. Yaşlanma genellikle derideki fibroblast hücre sayılarının ve aktivitelerinin azalması ile başlıyor. Bu durumu derideki kollajen, hyalüronik asit (HA) ve elastin liflerinin azalması takip ediyor. İlk olarak yüzümüzde en ince deriye sahip olan bölge kırışmaya başlıyor ve bizi rahatsız ediyor ki burası göz altları.

Kişisel faktörler, genetik miras, coğrafik ve çevresel faktörler yaşlanma hızında her ne kadar etkili olsa bile yaşlanma hızını minimalize eden alışkanlıklar edinmenizin büyük önemi var. Foto yaşlanmadan korunmak için gün ışığının olduğu her yerde 3-4 saat ara ile güneş koruyucumuzu yenilemek, günlük sıvı ihtiyacımız olan kilogram başına 40-50 ml suyu içmek, özellikle geceleri kaliteli uyumak, stresten, aşırı sıcak ve soğuktan uzak kalmak, toksik tüm yiyecek ve içeceklerden arınmak, yaşlanma fizyolojisinin yavaşlatılmasında azımsanmayacak etkiye sahip.

YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATMAK MÜMKÜN!

Biz mezoterapi hekimleri, ciltteki yaşlanmayı yavaşlatmak için mezoterapinin antiaging ilaç kokteylleri olarak bilinen Gençlik Serum’larınıkullanmaktayız. Özellikle Amino Asit Replasman Tedavisi (ART) en güçlü sonuç aldığımız bir mezoterapi Gençlik Serumu. İçerdiği yoğun HA ile cilde kaybettiği nemi geri kazandıran ve uzun dönem cildin nemli kalmasını sağlayan etkiye sahip. ART, fibroblastlar üzerinde aktivite artışına sebep olan dört güçlü aminoasidi (Glisin, L-proline, L-lysine ve L-lösin) içeriyor. Bu aminoasitler önemli miktarda kollajen üretimini tetiklemekle yaşlanma sürecine ‘dur’ diyen bir etkiye sahip. ART, 20’li yaşlardan sonra her yaş grubuna ve kadın erkek herkese uyguladığımız Gençlik Serumu. Yan etki ve komplikasyonları olmadığı gibi günlük işler arasında yaptırıp hayatınıza devam edebildiğiniz kadar konforlu bir uygulama. Kliniklerimizde kullandığımız güçlü anestezik kremler ile cildi uyuşturup 30-40 dakikalık bir seans süresi olan keyifli bir uygulama. Yine yaşa ve cilt yapısına bağlı olarak yılda 2-3 seans uyguladığımız ve ardışık seanslar arasına 2-3 hafta koyduğumuz bir Gençlik Serumu.

GENÇLİK SERUMU’ NU NEDEN TERCİH EDİYORUZ?

Uzun yıllar boyunca cildimizde incelme, matlaşma ince ya da derin kırışıklıklar ve en önemlisi de oluşan ciddi sarkmaları onarıyor ve yeniden oluşumlarını engelliyor. Ancak diğer uygulamalarımızdaki gibi tam etkisini işlemden hemen sonra gösterebilen uygulamalar ile karıştırılmaması ektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman ilerledikçe etkisini artırarak devam eden tedavilerimizin başında Gençlik Serumu yer alıyor. İlerleyen yaşımızda cilt kalitemizden ödün verdirmediği için uzun soluklu etkileri bulunuyor. Yıllardır yaşlanma sürecinin yönetiminde kullandığımız Gençlik Serumu yani Amino asit Replasman Tedavisi (ART) pozitif sonuçları ve uzun süreli etkisi ile hem bizim hem de hastalarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyor.



MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ

DR. NEVZAT GÜLER