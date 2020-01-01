Vücut dokularında çok fazla sıvı birikmesi sebebiyle bacak, ayak, el ve kollarda meydana gelen şişlikler ödem olarak tanımlanıyor. Böbrek ve karaciğer hastalıklarında yaşanabilen ödem problemi, vücuttaki fazla sıvının uzaklaştırılamamasıyla sonuçlanıyor. Ancak bol su içmenin yanı sıra ödem attırıcı yiyecekleri de tüketerek ödem problemini geride bırakabilirsiniz.

Vücut dokularında çok fazla sıvı birikmesi sebebiyle bacak, ayak, el ve kollarda meydana gelen şişlikler ödem olarak biliniyor. Damarlardan dokulara sızan sıvı, vücudun yalnızca belli bölümlerinin yanı sıra tamamını da etkileyebiliyor. Peki, ödem attırıcı yöntemler nelerdir, ödem neden olur, belirtileri nelerdir? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına sizin için cevap aradık…



Ödem Sebepleri

Ödem attırıcı önerilere geçmeden önce vücutta ödem oluşumunu tetikleyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var. Böbrek ve karaciğer hastalıklarında yaşanabilen ödem problemi, vücuttaki fazla sıvının uzaklaştırılamamasıyla sonuçlanıyor. Ödem sorunları ise genellikle aşağıdaki nedenlerden ortaya çıkıyor;

Çok fazla tuzlu gıda tüketmek,

Sürekli aynı pozisyonda oturmak ya da yatmak,

Gebelik,

Yüksek tansiyon ilacı veya diyabet ilacı kullanmak,

Steroid veya östrojen hormonal takviyesi almak,

Siroz,

Böbrek hastalıkları,

Kalp yetmezliği,

Uzun süren protein eksiklikleri.

Ödem belirtileri arasında ise kol ve bacaklarda şişlik, cilt üzerinde gerginlik hissi, şiş bölgeye parmakla baskı yapınca çukur oluşması, karın bölgesinin genişlemesi yer alıyor. Bu belirtilerden bir ya da birkaç tanesi gözlemlemeniz durumunda mutlaka doktorunuza danışmalı, ödem attırıcı tedaviye başlamalısınız. Unutmayın ki her sağlık sorunundan korunmak için yapmanız gereken en önemli şey sağlıklı bir hayat düzenine geçmek. Sağlıklı beslenmeli ve gün boyunca yeteri kadar hareket etmelisiniz. Egzersiz yapmanın da çok güçlü bir ödem attırıcı olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle daha sağlıklı bir şekilde yaşlanabilirsiniz. Bunun için de henüz genç yaşlardayken bile tedbiri elden bırakmamanız gerekiyor…

Ödem Söktürücü Etki Gösteren Gıdalar

Ödem attırıcı etkiye sahip yiyecek ve içeceklerle özellikle hafif ödem sorununu çözmek. Ancak kronik bir hastalık kaynaklıysa mutlaka doktor kontrolündeki bir ödem söktürücü tedaviye ihtiyaç olacaktır.

Bol su içmek: Günde en az 2 litre su içmek ödem oluşumunu da büyük ölçüde engelliyor.

Tuz tüketimini sınırlandırmak: Çok tuzlu gıdalar tüketmek en yaygın ödem nedenlerinden biri. Bu nedenle günde 5 gramın üzerinde tuz almamak gerekiyor.

Ananas: Ödem attırıcı etkisi olan meyvelerden biri olan ananas, ödem şikayeti olanlara tavsiye ediliyor.

Maydanoz: Çok güçlü bir antioksidan olan maydanoz, ödem söktürücü etkiye de sahip. Katı meyve sıkacağı ile suyunu sıkabilir ya da günlük öğünlerinize dâhil edebilirsiniz.

Kiraz sapı: Kaynar suya ilave ederek kullanacağınız kiraz sapı güçlü bir ödem attırıcı etki gösteriyor.

Muz: Potasyum açısından zengin bir kaynak olan muzun sayısız faydalarından biri de ödemi vücuttan uzaklaştırmak. Aynı şekilde avokado ve domates de tüketebilirsiniz.

Salatalık: %96’sı su olan salatalık ile vücudunuz su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ödemin uzaklaştırılmasına da yardım edebilirsiniz.

Nar: Lif açısından zengin nar ile hem bağırsaklarınızı çalıştırabilir hem de ödemden kurtulabilirsiniz.

Diğer gıdalar: Turp, süt, yulaf, yaban mersini, kayısı…