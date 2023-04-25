Erken yaşta kaş ve göz kırışıklıklarının oluşma nedenleri neler?

Gençler arasında sürekli telefonla görüşme, televizyon, bilgisayar kullanımı ile beraber ders, sınav kaygısı stresi artırabilir. Tüm bu dış faktörler ise erken yaşlarda göz altı kırışıklıklarının oluşmasına neden olabilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, erken yaşta gözlenen kaş ve göz kırışıklıklarının sebeplerini anlatıyor.

Kırışıklıklar hem erkekler hem de kadınlarda görülebilmektedir

Askeroğlu, "Göz altı ve kaş kırışıklıklarının yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Genellikle yaşla birlikte ortaya çıkmakla birlikte, katkıda bulunan birçok faktörle birlikte kötü beslenme, kırışıklığa eğilimli cilt tipi ve genetik yatkınlık varsa daha genç yaşlarda da görülebilir. Bazen, yaşla birlikte bile, genetik özellikler ve diğer faktörler nedeniyle çok daha az yaygın hale de gelebilir.

Göz altı ve kaş kırışıklıkları hem erkekler hem de kadınlarda görülebilmektedir. Genel olarak, yaşla birlikte ortaya çıkan hormonlardaki düşüş nedeniyle kadınlar bu duruma daha yatkındır.

Göz altındaki cilt inceldiği ve kollajen azaldığı için bazı belirtiler, kırışıklar ortaya çıkmadan görülebilir veya yaşla birlikte kırışıklıklar belirginleşmeden artabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında alınan önlemler ve uygulanan müdahalelerle önlenebilir veya yavaşlatılabilir.

C vitamini ile kırışıklıklar ile savaşın

Yüzde, ellerde ve göz altlarında çeşitli sebeplerle kırışıklıklar ve hatta sarkmalar oluşabilmektedir. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, stres, üzüntü, yorgunluk, yaşam koşulları, çevreniz ve alışkanlıklarınız erken yaşta göz altı kırışıklıklarının oluşumuna katkıda bulunabilir. Bu nedenle beslenmeye ve uyumaya özel dikkat gösterilmelidir.

Cildi güzelleştirebilen elma, armut gibi meyveler başta olmak üzere C vitamini yönünden zengin besinler tercih edilmelidir. Ayrıca su içmek de gereklidir. Bir kişi günde en az bir buçuk ila iki litre su içmelidir. Su içmek cildinizi daha parlak ve temiz, vücudunuzu daha sağlıklı hale getirebilir.

Bunlar haricinde alınabilecek önlemler ise;