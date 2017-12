Yazdan çıkmak her zaman zordur çünkü yaz demek dinlenmek demek, tatil demek, uzun saatler süren keyifli yemekler demek. Ama yazın yenilen bu yemekler, kış geldiğinde aynı tadı vermez. Peki yazın alınan kiloların neden olduğu ya��lardan en kısa sürede nasıl kurtulacaksınız?

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Yaz geliyor, geldi derken, bitti bile... Nasıl geçtiğini anlamasak da yaz aylarının verdiği rahatlıkla alınan kilolar, yazın ne kadar rahat geçtiğini anlatmakta oldukça açık davranıyor. Sonuçta tatildeydiniz, canınız ne istediyse yediniz, belki de biraz abarttınız, kendinizi dondurmanın soğuk cazibesine bile bıraktınız. Peki şimdi ne oldu? Yaz bitti ve ağustos böceklerinin artık karıncaya dönme vakti geldi. Öncelikle bedeninizi kışa hazırlamalı ve vücudunuzun depoladığı yağlardan kurtulmalısınız. Bunun için uygulanan yeni yöntemlerden biri de yedi gün gibi kısa bir sürede yağlardan kurtulmanıza yardımcı olmayı hedefleyen lazer, radyofrekans ve vakum teknolojilerinin bir arada kullanılması. Uygulamanın etkileri konusundaki detayları Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Şimdivar’a sorduk.



Bu uygulamayla ne kadar sürede sonuç alınıyor?

Üç farklı teknolojiyi bir arada kullandığımız yedi günlük seanslar sonrasında su ve ödem değil yağ kaybı olduğuna dair bilimsel çalışmalar bulunuyor. Üstelik yağ kaybını kliniklerde pikometreler tarafından ölçmek mümkün. Bu uygulama ile istenilen bölgede sadece yedi günlük sürede incelme sağlanması hedefleniyor. Bölgesel yağ azalması, sıkılaştırma ve şekillendirme, selülit tedavisi, deri ve yumuşak dokuların yenilenmesi bu uygulamanın etkili olduğu konular arasında yer alıyor. Yaz sonrası sadece öğle aralarınızı ayırarak fazlalıklarınızdan kurtulmanız amaçlanıyor.



Günümüzde zayıflamaya yönelik pek çok uygulama bulunuyor? Bu yöntem kişilere ne vadediyor?

Uygulama, zayıflama sürecini değişik teknolojilerin bir araya getirildiği işlemlerle yapıyor. Uygulamanın toplamda yedi günlük bir seans süresi bulunuyor. Bu süre içinde uygulamanın yapıldığı bölgede yağ oranının yüzde 40 azaldığı gözlenmiş. Uygulama öncesi, kişinin ölçüleri alınıyor, fotoğrafları çekiliyor. Kişiye, o anki görüntüsü ve yedi gün sonrasında nasıl görüneceği üç boyutlu avatar görüntüsüyle, çizgiler halinde sunuyor. Bu yöntemle vücudun hangi bölgesinden ne kadar kilo kaybı sağlanacak gibi verilere ulaşmak mümkün. Tabii ki elde edilecek sonuç, kişinin metabolizmasıyla da yakından ilgili. Bugüne değin, tek seansta 9 cm incelen de oldu 2 cm incelen de... Önemli olan kişinin yedi günlük sürecini tamamlıyor olması. Çünkü bir haftanın sonunda ortaya çıkacak olan sonuçla bu belli oluyor.

Uygulama nasıl gerçekleşiyor, detayları anlatır mısınız?

Vücutta bulunan yağ asitlerinin ve gliserolün tekrar vücuda katılmasıyla, istenilen bölgede zayıflama ve sıkılaşma hedefleniyor. Dışarıdan hiçbir etken maddeye gerek kalmadan zaten vücutta bulunan bileşenlerin kullanılması amaçlanıyor.



Uygulama sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissediliyor mu?

Uygulama sırasında ağrı ya da acı hissedilmiyor. İyileşme gibi bir süreç olmaması dolayısıyla, uygulamayı yaptıran kişi seans sonrası günlük hayatına devam edebiliyor. Sadece yağ azalımı ile kalmayıp, aynı zamanda sıkılaşma ve toparlamayı da amaçlayan kombine sistem, vücutta istenilen formun oluşması üzerine çalışıyor. Yararlı yağlar vücut içinde her zaman gerekli. Zamanla birikmiş yağların yakımını sağlamak ise çok zor.







Seans tamamlandıktan sonra kişinin nasıl bir yaşam tarzı benimsemesi gerekiyor?

Günümüz teknolojileriyle geliştirilmiş bu tarz uygulamaların tamamında -liposuction da dahilyağlarla vedalaşmak mümkün. Ancak sonrasında beslenmenize dikkat etmediğiniz takdirde sürecin sizi götüreceği yer aynı oluyor. Mide küçültme ameliyatı da olsanız, liposuction da yaptırsanız sonrasında beslenmenize dikkat etmezseniz, verdiğiniz kiloları rahatlıkla geri alabilirsiniz. Bizim önerdiğimiz, seanslar sırasında devam eden bir diyet zorunluluğu bulunmuyor. Ancak gün içinde 2 litre su içmek ve en az yarım saat olmak üzere yürümek de metabolizmanın çalışması adına önemli. Uygulama sırasında kafein, L-carnitin gibi yağ yakımında hızlandırıcı görev gören bir krem kullanıyoruz. Tıpkı, sporcuların spor öncesi içtikleri kafeinli içecekler gibi biz de o mantıkta kafeinli kremi vücuda yediriyoruz. Yani uygulama esnasında olduğu kadar sonrasında da vücuttaki etkisi bir süre daha devam ediyor.



Kişi uygulamanın etkisinin devam ettiğini nasıl hissediyor?

Normal insanın tuvalete gitme ihtiyacı gün içinde yaklaşık dört kez oluyor. Uygulama sonrasında metabolizma hızlandığı için buihtiyaç da artabiliyor. Bu yolla vücuttan yağ atılımının küçük bir yüzdesini sağlamak mümkün. Ancak asıl yağ yakımı, hareket ve vücut içinde kullanım ile oluyor. Biz bu uygulama sayesinde yağ hücresinin içerisindeki, hücrenin büyümesine sebep olan bileşenleri yani yağ asitleri ve şekerleri çıkartmayı hedefliyor. İnsanların vücudundan yağ hücrelerinin bir kısmını aldığınızda geri kalan kısım büyümeye devam ediyor. Kişi yağ hücre sayısını 20 yaşına kadar elde ediyor. 20 yaşından sonra hücre sayısı artmıyor, olan hücreler genişliyor. Yağ hücresi operasyonla alındığı zaman zaten o vücuttan tamamen çıkartılmış oluyor. Ancak bu uygulamada, “Yağ hücrelerini öldürdük, idrar yoluyla dışarıya attık” diye bir durum söz konusu değil. Bu yöntemde lazer, radyofrekans (RF) ve vakum teknolojisi bulunuyor. Lazer, önce yağ hücrelerinin yanlarını açarak birbirlerinden ayrıştırıyor. Sonra da RF ve vakum uygulamalarıyla yağ hücrelerinin içini küçültüyor. Sonrasında yani son üç uygulamada ise radyofrekans sürecine geçiliyor. Zaten radyofrekansla sıkılaşma gerçekleşiyor. Uygulamadaki dört farklı başlığın, farklı işlevleri var. Örneğin, sıkılaşma ilk seansta gerçekleşmiyor. Çünkü ilk birkaç uygulamada yağ hücre çeperleri açılıyor ve yağ hücreleri küçültülüyor. Dolayısıyla sıkılaştırma daha sonraki seanslarda gerçekleşiyor.







Çatlak ve selülitlere de etki ediyor bu uygulama vücudun hangi bölgelerine uygulanabiliyor?

Yüz dahil vücudun her bölgesine uygulamak mümkün. En iyi sonuç alınan bölgeler karın, bacaklar ve basen bölgesi. Kadın ya da erkek fark etmiyor, herkese uygulanabiliyor. Ancak her bölge için farklı seanslar uygulanabiliyor. Uygulamanın bir sonraki seansı 24 saat sonra yeniden gerçekleştirilebiliyor. Başka hiçbir cihaza 24 saatte bir giremezsiniz. İsterseniz bu 24 saati, 7 günde de bitirebiliyorsunuz. Uygulamayı sadece hamile ve kanser hastalarına önermiyoruz. Şeker hastalarına avantaj olarak, yağ hücreleri içerisindeki şekerleri vücuda tekrar kazandırdığı için insülin alma düzeyini yüzde 50 azaltıyor.



Uygulamanın başka etkileri de oluyor mu?

Bölgesel zayıflamayı takviye eden uygulama, incelme, sıkılaşma, sarkmalar, deformasyonlar ve çatlaklarda oldukça etkili sonuçlar yaratmayı amaçlıyor. Mikrodermabrazyon ile cilt ölü derilerden temizleniyor, gençleşiyor ve oksijen alıyor. İğnesiz mezoterapi ile hücre çeperinde delikler açılıyor ve yağ asitleri ile gliserolun dışarı atılımı sağlanıyor.Lenf akışı hızlandırılıyor ve kan sirkülasyonu sağlanıyor. RadyoLift ile sıkılaşma, lifting, selülit ve çatlak görünümünde azaltma, kırışıklıkları azaltma, doku gençleştirme, cilt elastiğini ve cilt tonunu düzeltmeye yardımcı oluyor.



