Yaşla beraber eski sıkılığını ve parlaklığını kaybeden ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar da kaçınılmaz oluyor. Ancak buna razı olmak zorunda değilsiniz! Ameliyatsız cilt gençleştirme işlemleri ile cilt yaşlanmasını durdurmak mümkün.

Yaş ilerledikçe yüzdeki sarkmalar ve kırışıklıklar belirginleşmeye başlıyor. Bu duruma bir de yanlış beslenme ve çevre kirliliğinin olumsuz etkileri eklenince, cilt olduğundan daha yaşlı görünebiliyor. Son yıllarda ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri arasında başarılı sonuçları ile öne çıkan 'Scarlet Radyofrekans Yöntemi', cildin daha parlak ve sıkı görünmesini sağlayarak zamanı geri sarıyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Makbule Dündar kısa sürede cildi gençleştiren Scarlet iğneli radyofrekans yöntemi hakkında bilgi verdi.

25 altın iğne ile acısız ve ağrısız gençlik

Bu yöntemde uzunluğu 3,5 mm olan 25 tane altın mikroiğne içeren başlık ile yüz taranıyor. Bu işlem acısız ve ağrısız olarak gerçekleştirilir. Tarama sırasında açılan 3,5 mm derinliğindeki alanlardan orta deriye radyofrekans enerjisi iletilir. Hem iğneleme hem de radyofrekans özellikle orta deriyi uyarır. Bu şekilde ciltte yaş ile deforme olan kollajen bantlarda yenilenme sağlanır.

Yer çekimine bağlı çene hattında oluşan sarkmalarda etkili

Scarlet; çene, yanaklar, göz, kaş, alın ve şakaklar dahil olmak üzere tüm yüz ve boyun bölgesindeki kırışıklık, sarkma ve leke problemlerinde uygulanabiliyor. Kırışıklık, özellikle orta yaşlarda kadın erkek herkesin yaşadığı bir estetik sorunudur. Scarlet uygulaması sonrasında, sarkma problemi olan kişilerin cildinde kısa sürede toparlanma ve kırışıklıklarında açılma meydana gelir. Özellikle yüzde yerçekimine bağlı olarak çene hattında oluşan sarkmalarda oldukça etkili bir yöntem olan Scarlet, derin akne izleri ve çatlakların tedavilerinde de kullanılabiliyor. Uygulama sonrası cilt kalitesi gözle görülür bir şekilde artıyor.

Yan etkisi yok!

Scarlet uygulaması öncesi yüz antiseptik bir solüsyonla temizlenir. Daha sonra topikal anestezi uygulanır. Bu lokal anestezik kremi sürdükten 20 dakika sonra işleme başlanır. Ortalama 1000 atışla ciltte 25.000 tedavi alanı oluşturulmuş olur ve yüz taranır. Herhangi bir yan etkisi olmayan işlem sonrası ciltte sadece çok hafif bir kızarıklık oluşabiliyor. Ancak bu kızarıklık kısa sürede geçiyor ve hiçbir şekilde kişinin görünümünü etkilemiyor. Uygulama sonrası iş ve sosyal yaşama hemen geri dönmek mümkün.

Etkisi kısa sürede görülüyor

Düzenli bir şekilde yapılan uygulamalar ile kısa sürede cilt sıkılığı artıyor, kırışıklıklar azalıyor ve gözeneklerde küçülme meydana geliyor. Yaklaşık bir saat süren işlemin, aralarında 1 ay olmak koşuluyla 3 seans şeklinde uygulanması gerekiyor. Bu 3 seanslık uygulama kişide 1 yıl süreyle etkili oluyor. Kısacası yılda bir defa 3 seanslık bir uygulama yaptırmak yeterli oluyor.

Uygulama sonrası doğru bakım önemli

Yaşlanma devam eden doğal bir süreç olduğu kişinin durumuna bağlı olarak farklı ek destek tedaviler de gerekebiliyor. PRP, somon DNA ve mezolift uygulamaları ile tedaviyi desteklemek mümkün. Scarlet, deneyimli kişiler tarafından yapıldığı takdirde son derece etkili ve güvenli bir yöntem. Ancak bronz tenlere uygulama yapılacaksa oldukça dikkatli davranılmamı gerekiyor aksi takdirde yanlış uygulamalar bronz tende leke kalma riski yaratabiliyor. Scarlet işlemi sonrası doktora danışmadan peeling gibi cildi soyan ürünler kullanılmaması ve benzeri uygulamalar yapılmaması gerekiyor.