Canlı ve dolgun dudaklara sahip olmak isteyenler için birçok estetik uygulama mevcut. Yağ transferi uygulaması ise daha uzun süreli ve etkin çözümler sunuyor.

Dolgun dudaklara sahip olmak birçok kadının hayallerini süslüyor. Kalın ve dolgun dudaklar hem yüz proporsiyonu için önemli, hem de yüz güzelliğine oldukça fazla katkı sağlıyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bülent Cihantimur dudak büyütme işlemlerinde kök hücreden zengin hale getirilmiş yağ transferi uygulamasıyla son derece etkili ve iyi geri dönüşler aldıklarını söyleyerek, “Bugün dudakları daha dolgun ve estetik açıdan daha çarpıcı gösterecek, pek çok cerrahi ve kozmetik girişim bulunuyor. Daha kalıcı ve uzun süre dudaklarda kalacak konforlu bir dudak estetiği yöntemi arıyorsanız, yağ transferi uygulaması en doğru seçimlerden birisi. Ayrıca dudak büyütme işlemiyle aynı zamanda ağız çevresinde oluşan ince kırışıklardan kurtulmak da mümkün“ diyor.

Nasıl uygulanıyor?

Uygulamada bedeninizin herhangi bir yerinden alınan yağlı doku, özel bir cihazla toplanarak yağ transferinin gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bu yağ transferinin diğer yağ alma işlemlerinden farkı, özel bir teknikle çekilen yağlı dokunun hava ile temas etmeden, geliştirilen bir alet sayesinde, oda sıcaklığına ulaşmadan, enjekte edilmesi. Bu şekilde dudak büyütme için alınan yağlı doku canlı kalmaya devam ediyor ve nakledildiği ortama daha iyi tutunarak, en doğal görüntünün sağlanmasına olanak sağlıyor. Cihantimur yağ transferi tekniğiyle yapılan dudak büyütme operasyonları sonrasında daha uzun süreli dolgun dudaklar sağlanıyor ve işlem sırasında ve sonrasında enfeksiyon riski de minimalize edilmiş oluyor. Diğer dudak büyütme tekniklerinden basit ve oldukça kolay bir işlem olmasından dolayı da özellikle tercih ediliyor.

Dudak kenarındaki kırışıklıklarda da etkili

Yağ transferi ile dolgun hale getirilen dudaklara ek olarak, dudak çevresindeki kırışıklıkları da çözümleyen teknik, kişileri birçok dudak dolgu maddesinin yapay görüntüsünden ve sürekli yinelenme gerekliliğinden kurtarıyor. Çünkü bu teknikte transfer edilen yağ, hastanın kendi kök hücreden zengin yağı. Kök hücre tüm avantajlarını burada gösteriyor ve sürekli kendini yeniliyor. Dolayısıyla işlem ömür boyu bir konfor sağlıyor. Dudak bölgesi çok hareketli olduğu için ufak bir sönme gerçekleşme olasılığı olsa da dudak asla eski haline dönmüyor.