Mimik hareketlerinin fazlasıyla öne çıktığı dudak ve çevresinde, özellikle de dudak üzerinde meydana çıkan dikey çizgiler güzelliği gölgeleyen bir estetik sorun...

Kopan kolajen doku dudak üstü çizgilerinin oluşumunda en önemli faktör. Dudak üstü çizgileri bir başka deyişle barkod çizgileri, özellikle 35 yaşından sonra belirmeye başlıyor. Eğer kişiler bir de sigara kullanıyorsa çok daha erken yaşlarda bıyık bölgesi denilen alanda dikey çizgiler gözlemlenebiliyor. Sigara içme hareketiyle büzüşen ve sigaranın içindeki dokuları zedeleyici maddelerin etkisiyle en başta ciltte dudak üstü tahribatı yaşanmaya başlıyor. Bölgenin elastikiyeti azalıyor ve herhangi bir mimik hareketi yapmadan bile derin çizgilerin görünmesini kolaylaşıyor. Peki, bu çizgilerinden kurtulmak mümkün mü? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur dudak üstü çizgileri ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sigarayı bırakın ve dudaklarınızı nemsiz bırakmayın

Sigara cilt güzelliğinin en büyük düşmanlarından biri. Kırışıklıkların erken yaşlarda belirmesinde de çok etkili. Sigara kullanımı nedeniyle doğal yapısını kaybeden dudaklar büzülüyor ve üst kısmında kırışıklıklar ve dikey derin hatlar belirmeye başlıyor. Kolajen kırığını tedavi etmenin ise pek çok yolu var. Özellikle hyalüronik asit enjeksiyonları ve kimyasal peelingler bu oluşumu hafifletmeye yardımcı oluyor. Fraksiyonel lazer de etkili bir uygulama ancak her şeyden önce, sigaranın bir an önce genel sağlık için de bırakılması ve ayrıca bölgenin nemsiz bırakılmaması gerekiyor.

Örümcek ağı estetiği ve yağ enjeksiyonu

Eğer çok daha kalıcı bir uygulama isteniyorsa, kolajeni aktive eden ve elastan üretimini hızlandıran Örümcek Ağı Estetiği, dudak üstü çizgileri için son derece faydalı. Hastanın kendi yağından hazırlanan kök hücreden zengin yağ transferi de yine Örümcek Ağı Estetiği ile entegre yapılarak uygulanabiliyor. Yağ enjeksiyonu istenirse aynı operasyonla dudaklara da ekleniyor ve bu şekilde biraz büyüme ve en önemlisi kök hücre sayesinde dudaklarda gençleştirme sağlanıyor. Ayrıca dudaklara güneş faktörlü dudak koruyucusu sürülmesi de öneriliyor.