En özel günlerinde güzel görünmek isteyen gelin ve damat adaylarının yaptırabilecekleri estetik uygulamalar hangileri?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Hayatının en özel gününde muhteşem görünmeyi hedefleyen gelin ve damat adayları da önlemlerini almaya başladı. Peki, düğün töreninden hemen önce hangi yöntemler uygulanabilir, hangileri için belirli bir aydan önce tedaviye başlamak gerekir? Özel Dermamed Poliklinikleri kurucularından Dr. Levent Türbedar, büyüleyici görünüme sahip olabilmek için düğün töreni öncesinde yapılabilecek medikal estetik ve bakım uygulamaları anlattı.

Türbedar, düğün gününde yalnızca gelinlerin değil damat adaylarının da iyi görünmek için kendilerine başvurduğunu, kusursuz bir görünüme ulaşmak için cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan yapılabilecek çok sayıda uygulama olduğunu belirtti. Dr. Türbedar, bazı estetik müdahaleler için düğün tarihinden önce 2-3 aylık bir zaman diliminin gerektiğinin altını çizerek, “Gelin ve damat adayları düğün tarihlerinden yaklaşık iki-üç hafta önce bir uzmana danışmalı ve cilt sorunlarına göre gereken tedaviyi uygulamaya başlamalılar. Genel olarak uygulamalar acısız olsa da kısa süreli kızarıklık veya çok hafif şişlikler meydana gelebilmekte. Bu görüntünün yok olması ve yapılan tedavinin tam olarak etkisini göstermesi için düğünden bir iki hafta önce işlemleri gerçekleştirmek gerekir. Böylece yalnızca kendi düğününde hayran bırakan değil, sonrasında da kendisinden sözü edilen olabilirler” dedi.

Türbedar, düğün töreninin hemen öncesinde uygulanabilecek yöntemler ve zaman gerektiren işlemleri anlattı.

Düğün töreninin hemen öncesinde yapılabilecek uygulamalar

Işıltı dolgusu ile gözaltı morlukları yok edilebilir: Mezoterapi ve dolgu tekniklerini birleştiren yeni bir konsept olan ışıltı dolgusu yaklaşık bir yıl etkisini sürdürüyor. Ağrı oluşmuyor, morluk ve şişlik ise çok düşük seviyede yaşanıyor. Uygulamada cildin ışığı yansıtma kapasitesinin artırıldığını ve ilk uygulamadan itibaren ciltte gözle görülür bir ışıltı sağlanıyor. Yüz geneline uygulanan ışıltı dolgusunda aminoasid, antioksidan, vitamin ve mineraller ile cildin dış etkenlere karşı savunması artırılıyor. Yöntem yüzümüzdeki en dikkat çeken yerlerden biri olan göz altı bölgesine de uygulanabilmesiyle fark yaratıyor. Göz altı ile yanak arasında bulunan çöküklükler, oluklar ve göz torbalarının alt kısmı rahat bir şekilde tedavi edilebiliyor. Protein, vitamin, antioksidan ve mineraller ile gözaltı morlukları da belirgin oranda yok oluyor.

Cilt tedavileri ile kusursuz bir cilt: Cilt ve cilt altı dokusu 20'li yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Düğün öncesi daha canlı, daha gergin, doğal ve parlak bir cilt yapısına sahip olmak için Akne -Leke Tedavisi, Kumlu Peeling, Nem bakımları ve Oksijen Terapi'den oluşan komple bakım kürleri bulunuyor. Cildin ihtiyacı olan bakım ve tedavi türüne göre bir paket uygulanarak gelin ve damat adayları düğün gününde lekesiz, parıldayan bir cilde sahip olabiliyor.



Saç bakımı ile güzellik tamamlanmalı: Gelin ve damatların yüzden sonra en çok dikkat çeken bölgesi saçları. Gür, parlayan ve sağlıklı saçlar için kısa sürede sonuç verebilecek farklı tedavi seçenekleri bulunuyor. Saç mezoterapisi ile adaylar düğün gününe hazırlanabiliyor. Saç mezoterapisinde saçlı dokunun 2-3 mm altına inerek, ince uçlu iğneler vasıtasıyla dokunun beslenmesini ve güçlenmesini sağlayacak vitamin, antioksidan ve hastaya özel farklı bileşimler içeren sıvı enjekte ediliyor. Böylece kısa sürede daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olunabiliyor.

Lazer epilasyon unutulmamalı: Düğünün hemen öncesinde ya da aylar öncesinden başlanabilecek olan lazer epilasyon güzelliğin önündeki istenmeyen tüyleri yok eden en başarılı yöntem. Gelinler için standart haline gelen bu uygulama, artık erkeklerin de vazgeçilmezi. Özellikle düğün töreni öncesinde istenmeyen detaylarla uğraşmamak için damat adayları 15 dakikada koltuk altı, yanak, kulak çevresi, elmacık ve boyun bölgelerindeki tüylerinden kurtulabiliyor.

Düğünden 3-4 ay önce uygulanması gereken işlemler

Karbon peeling (pst) ile cilt iyileştirme kürü: Düğün gününde pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler için karbon peeling uygulaması sıklıkla tercih ediliyor. Bu uygulama ile ciltteki lekeler, büyümüş gözenekler, yağlanma düzensizliği, sarkmalar tedavi edebiliyor. Ağrısız ve enjeksiyonsuz oluşu ayrı bir avantaj sunuyor. Ortalama 30 dakika süren işlem sonrası ciltte hafif bir pembelik dışında yan etki gözlenmiyor. Genellikle hastaların ihtiyacına göre 7-10 gün arayla 5-10 seans uygulanabiliyor. Uygulama sonrasında lekeler giderilmiş, gözenekleri küçülmüş, gerginliği artmış, kırışıklığı azalmış bir cilt ortaya çıkıyor çıkabiliyor.

İple yüz gerdirme yöntemiyle daha sıkı bir cilt: Yaklaşık 45 dakikalık bir işlem olan iple yüz gerdirme işlemi (D lift) ile ameliyata gerek duyulmadan gençleşme sağlanabiliyor. İşlemin tam olarak etkisini gösterebilmesi için düğün tarihinden 2-3 ay önce uygulamanın yapılması gerekiyor. İple yüz germe (D Lift) insan dokusuna uyumlu olan, özel üretilen iplerin ince bir iğne yardımı ile cilt altına yerleştirilmesine dayanan bir uygulama. Lokal anestezi ile uygulama yapma konforu sağlıyor. Uygulandığı bölgede hızlı bir toparlanma etkisi gösteriyor. Hastayı sosyal hayatında tutarak tedavi olanağı sunan yöntem, kadın - erkek tüm hastalarda güvenle kullanılabiliyor.

Botoks-dolgu: Botoks, istenmeyen mimiklerin engellenmesinde ve mimikler ya da yaş almayla oluşmaya başlayan çizgilerin oluşmaması, artmaması için yapılıyor. Dolgu ise dudakların daha dolgun görünmesi ya da yanak ve yüzün ihtiyaç duyulan bölgelerine dolgunluk verilmesi amacıyla uygulanabiliyor. Botoks ve dolgu uygulamalarının düğünden en az bir-iki ay öncesinden yapılması gerekiyor. İstenilen sonuca ulaşabilmek için bu uygulamaları yaptırmayı düşünen gelin ve damat adaylarının düğün tarihinden bir-iki ay öncesini tercih etmesi öneriliyor.

Ameliyatsız burun estetiği: Düğün öncesinde özellikle fotoğraflarda daha bütünsel bir görünüme sahip olmak için ameliyatsız burun estetiğine başvuran gelin ve damat adayı sayısı da oldukça fazla. Burun bölgesinin orantısı özellikle fotoğraflarda güzel çıkmak için önemli. Gelin ve damat adayları ameliyat istemedikleri zaman bu uygulamayı tercih edebiliyorlar. Uygulama sonrasında; kısa sürede geçen lokal şişlik, morluk, burun ucunda bazen 15 gün kadar sürebilen kırmızılıklar görülebiliyor. Bu metodun en iyi yanlarından biri de önden deneme şansı buluyor olması. Beğenilmediği takdirde bu dolgu maddesini 2 - 3 gün içinde eritebilen güvenli maddeler de mevcut.



Radyofrekans Tedavisi: Radyofrekans yöntemi ile cilt yenilenerek sağlıklı ve gergin bir görünüm kazandırıyor. Bu yöntemin temel amacı, cilde zarar vermeyecek bir ısıyla cildin iyileşme mekanizmasını harekete geçirmek ve cildin doğal olarak yenilenmesini sağlamak. Uygulama ile hücre sayısı artıyor, kolajen ve elastin dokusu yenileniyor. Zaman içinde porlar küçülüp, elastikiyet artıyor, ciltteki yenilenmeden dolayı lekelenmeler bile azalıp, cilt kalitesi artıyor.