Aşırı doldurulmuş yüzler, şişik dudaklar, abartılı elmacık kemikleri, şişirilmiş yanaklar nedeni ile içeri kaçmış gözler, sivrilmiş kaşlarla kötücül bir ifade ile bakan yüzler… Peki gerçekten estetik uygulamalardan sonra böyle görünmek zorunda mısınız? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, cerrahi dışı estetik uygulamaların kullanım alanları ve uygulama sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Cerrahi dışı estetik
yüz uygulamaları neler?
Cerrahi dışı estetik uygulamalar, genellikle botoks
(nörotoksin) ve dolgu uygulamaları ile cildi gençleştirmeye yönelik işlemler. Klinik ortamında, anestezi gerektirmeden kısa sürede uygulanabilen bu
işlemlerin etkileri hemen görülüyor, iyileşme süreci gerektirmiyor ve
hastaların yaşamı kesintiye uğramıyor. Sonuçların genellikle kalıcı olmaması ve
tekrar gerektirmelerine karşın, kolay uygulanabilmeleri, hemen ve etkili sonuç
vermeleri gibi pratik nedenlerden ötürü bu tür uygulamalara talep tüm dünyada büyük bir hızla artıyor. Artan talep, hem üretici firmaların daha etkili ve güvenilir
ürünler geliştirmesini, hem de uygulayan hekimlerin deneyim kazanarak daha
başarılı sonuçlar elde etmesini sağlıyor.
Botoksun kullanım
alanları
Botoksun amacı mimik kaslarını geçici bir süre
zayıflatıp, bu kasların neden olduğu mimik çizgilerini azaltmak. Botoks özellikle
göz çevresinde ve alında kullanılıyor. Prof.
Dr. Akın Yücel, hastaları en çok tedirgin edenin, uygulama sonrası kaşların
sivrileşip şeytani bir ifadeye yol açması ve mimiklerin tamamen kaybolup
ifadesiz bir görünüm oluşturması olduğunu söylüyor. Botoks doğru noktalara,
uygun dozlarda uygulandığında bunların hiçbiri görülmüyor. Tam aksine yüze
genel bir tazelik ve gençlik kazandırıyor, kaş çatmaya bağlı oluşan çizgileri
ve göz kenarındaki kaz ayaklarını gideriyor, kaş kenarlarının yükselmesini ve
kaşların şekillendirilmesini sağlıyor. Ancak üst göz kapağında deri fazlası
olan hastalarda botoksta ısrar etmek, göz kapaklarının daha da düşmesine yol
açabiliyor. Bu tür durumlarda önceliği göz kapağı cerrahisine vermenin daha
doğru olduğu biliniyor. Botoks dudak köşelerinin kaldırılmasında, burun ucu
düşüklüklerinin giderilmesinde, çene hattının yükseltilmesinde ve boyun
bantlarının giderilmesinde de etkili sonuçlar veriyor. Bunların yanı
sıra migren ve aşırı terleme için de botoks yıllardır başarıyla kullanılıyor. Botoksun
etkisi geçici olduğu için ihtiyaca göre 4-6 ay kadar sonra tekrarlanması gerekiyor.
Yüzde dolgu
uygulamaları
Yüz dolguları “kalıcı” ve “geçici” dolgular olarak
ikiye ayrılıyor. 'Kalıcı dolgu' kulağa hoş gelse de sorun
çıkarma potansiyeli yüksek bir uygulama… Kendi hastalarında hyalüronik asit
içeren geçici dolguları daha fazla tercih ettiğini belirten Yücel, hyalüronik
asitin aynı fayansların derzi gibi hücreler arasındaki boşluğu dolduran temel
proteinlerden olduğunu söylüyor. Yaş ilerledikçe, özellikle yüz, boyun, dekolte
ve el sırtları gibi güneş gören bölgelerde hyalüronik asit azalıyor. Bu proteinler
laboratuvar ortamında üretilerek kullanıma sunuluyor. Kaliteli ürünler
kullanıldığında sorun çıkarma olasılıkları oldukça düşük. Önemli avantajlarından biri de özel bir ilaç enjekte
edilerek eritilebilmelerinin mümkün olması. Bu şekilde,
beğenilmeyen sonuçlar hemen düzeltilebiliyor. Dolguların büyük bölümü yaklaşık bir
yıl içerisinde vücut tarafından ortadan kaldırılıyor. Ancak, vücudun kollajen
üretimini artırdığı için yenileyici bir etki oluşturuyor ve etkileri tam olarak
sıfırlanmıyor.
Nasıl yaşlanıyoruz?
Önceleri yaşlanmanın sadece yer çekimi nedeniyle dokuların aşağı
sarmasına bağlı olduğu düşünülüyordu, ancak artık, sarkmadan daha önemli sorunun yumuşak
ve kemik dokusu kaybına bağlı olduğu anlaşıldı. Gözü çevreleyen kemik yapının
erimesi kaşların düşmesine, elmacık kemiklerinin küçülmesi orta yüzün
sarkmasına, burunla ağız arasındaki çizgilerin derinleşmesine; çene kemiğinin
küçülmesi ise çene hattının bozulmasına, ağız köşelerinden aşağıya uzanan
üzüntü çizgilerinin oluşmasına; orta yüzdeki ve göz çevresindeki yumuşak doku
kaybı ise gözlerin derine kaçmasına, göz altlarının çukurlaşmasına yol açıyor.
Orta yüzdeki kemik kayıpları burun ucunun
düşmesine, üst dudağın uzayıp incelmesine ve dudaklarda barkod çizgileri
denilen dikey kırışıklıkların oluşmasına neden oluyor.
Yaşlanan yüzde
dolgu uygulamaları
Dolgu uygulamalarının öncelikli amacı, kaybolan destek
dokularının yerine konması ve böylelikle yüzün yükseltilmesi. Derin dolgularla
gözün kemik çerçevesi desteklenerek kaşlar, elmacık kemikleri desteklenerek ise
orta yüz yükseltilebiliyor. Çene hattı ve ucu desteklenerek alt yüz ve gıdıdaki
sarkma azaltılabiliyor. Kemik desteğinin tamamlanmasının
ardından ikinci aşama, orta kademeli dolgularla yumuşak doku kaybının
giderilmesi oluyor. Böylelikle göz altları dolduruluyor, yanaklar
dolgunlaştırılıyor, burundan ağız köşelerine inen derin çizgiler ve ağız
köşelerinden aşağıya inen üzüntü çizgileri gideriliyor. Burun tabanı
desteklenerek burun ucu yükseltiliyor ve dudaklar dolgunlaştırılarak
dudaklardaki uzamış görüntü gideriliyor. Son olarak da yüzeysel dolgularla ince
cilt kırışıklıkları dolduruluyor ve tüm yüz cildinin gerginleşmesi sağlanıyor.
Dolgu uygulaması öncesi yüzün doğru analiz edilmesi, öncelikle kemik desteğinin
sağlanarak yüzün yükseltilmesi, sonra orta kademe ve yüzeysel dolgulara
geçilmesi, doğal sonuçlar alınması için esas sayılıyor. Cilt sarkmasının fazla
olduğu durumlarda dolgularda ısrar edilmesi, abartılı ve doğallıktan uzak bir
görünüme neden oluyor.
Gençlerde dolgu
uygulamaları
Yaşlanma dışında, yüzdeki yapısal kusurları düzeltmek için de dolgu uygulamaları yapılabiliyor. Gençlerde en sık elmacık kemiklerinin ve çene hattının belirginleştirilmesi, çenenin uzatılarak yüzün ovalleştirilmesi, orta yüzdeki basıklığın giderilmesi, burundaki ufak kusurların düzeltilmesi ve dudakların dolgunlaştırılması amacıyla dolgular kullanılıyor. Burada yüzün doğru analiz edilmesi ve uygulamanın yüz oranlarını düzeltecek şekilde yapılması önem kazanıyor. Tüm bunlara dikkat edildiğinde, dolgu ve botoks uygulamaları dışarıdan anlaşılmayan doğal sonuçlar veriyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel botoks ve dolgu uygulamalarında amacın tuhaflaşmış, dolgulu suratlar değil, doğal görünümlü, dengeli, genç ve çekici bir görünüm elde etmek olması gerektiğinin altını çiziyor.