Medikal estetikte son yılların yükselen trendi; bütünsel bakım, güzel yaş alma ve doğallığa saygı. Sağlıklı yaşlanırken tıbbi destek alabilirsiniz ama doğallığı bozacak estetik dokunuşlardan uzak durmalısınız.

Hazırlayan: Gülru İncu

Son yılların en gözde trendi doğal yaşlanmak. Dermamed’in kurucusu Dr. Levent Türbedar, yüze yapılan estetik dokunuşlarda en önemli noktanın abartıdan uzak estetik katkılar olduğunun altını çiziyor.

Alltheraphy ile cilt gençleştirmenin sırrı

Alltheraphy, cildin yapısının mekanik yollarla değişime yönlendirildiği bir yöntem. Bu yöntemle cilt, sahip olduğu yenilenme gücüyle kendini onarıyor. Türbedar, “Alltheraphy adı verilen ultrason, lazer, dolgu, PRP, iplik ve askı tedavilerinin kombinasyonuyla insanlara gerçekten de 10 yaş kazandırabiliyoruz. Aynı zamanda yaşlanmayı da yavaşlatmış oluyoruz. Alltherapy’de cilt altına ve derinlerdeki fasya yapısına (SMAS) ses dalgası (HIFU) göndererek bu tabakaları kontrollü şekilde büzüştürüp küçültebiliyoruz” diyor. Yüzeysel Radyo Frekans (RF) ve derine inen iğneli RF yöntemiyle cilt yüzeyi yaralamadan yenilenip, cilt içeriden sıkılaştırılabiliyor. Dermamed’de yıllardır uygulanan geliştirilmiş DLift tekniğiyle birlikte cilt dokusu içeriden sağlamlaştırılıp, özel kılçıklı ipler kullanarak yüz askıya alınabiliyor. Levent Türbedar sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu yöntemlerle üç boyutlu bir şekilde sıkılaştırılmış bir yüzü hyalüranik asit (HA) dolguları ve PRP tedavisi ile besleyebiliyoruz. PRP kişinin kendi kanından ayrıştırılan trombosit açısından zengin özel bir plazma sayesinde o bölgenin iyileşme ihtiyacını karşılıyor. Bu yöntemin cilt gençleştirmede olduğu kadar saç dökülmesinde de etkili olduğunu belirtmek gerek. Bu tedavi kombinasyonuyla cilt her katmanda ve bütünsel olarak desteklenebildiği için doğal olarak gençleşiyor ve diri, ışıltılı bir görünüm kazanıyor.”

DLift ile etkili yüz toparlama

Ameliyatlarda kullanılan ve 8-10 ayda eriyebilen PDO ameliyat ipliklerinin estetikte kullanılması, son zamanlarda Türkiye’de de popüler oldu. Türbedar, bu ipliklerin daha kalın ve kılçıklı olanlarını DLift tekniğiyle kullandıklarında yüzü içeriden ukarıya doğru çekerek asabildiklerini, aynı seansta üzerine yapılacak ağ şeklindeki iplik döşemesiyle ise üst cilt tabakasının alt tabakaya istenilen asılı pozisyonda yapıştırıldığını söylüyor.

Bölgesel fazlalıklar ve selülit tedavisi

Dr. Levent Türbedar; zihin, diyet ve spor ile mücadelesini bıraktığı anda vücudun hemen deforme olduğunu vurguluyor ve konuyla ilgili şunları söylüyor: “En doğru bulduğum tedavi lipoliz enjeksiyonu, radyofrekans ve AWT tedavisi, ardından masaj. böylece dokuyu hem daraltıp hem de sıkılaştırabiliyoruz. Üstelik herhangi bir zarar vermiyoruz, aksine doku gençleşiyor. Böyle bir tedavi en az iki ay sürmeli, daha sonra da dokuya ve kişiye hatırlatmak adına aralıklı olarak tekrar edilmeli. O zaman iyi sonuçlar alınabiliyor.”

Güneş lekelerinden kurtulmak mümkün mü?

Yaz bitti, geriye güneş lekeleri kaldı. Dr. Levent Türbedar, lekelenmeye karşı önlemlerin ve tedavinin yazın başlaması gerektiğini vurguluyor. “Cilt lekesi olanlar tedaviye hemen başlamalı. Bu sayede rengi yavaş yavaş, kalıcı olarak açabiliriz ve gelecek yazın olası lekelerini önden durdururuz. Leke tedavisinde lazer, ilaç tedavisi, peeling’ler, cilt bakımları, PRP ve mezoterapi gibi uygulamalar kapsamlı bir program dahilinde kombine olarak yapılmalı. Leke tedavisinde sabırlı olmalıyız.”