Genç kalmanın yolları

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Yaşlanmayı geciktirmek, gençlik ve güzelliği korumanın yollarını öğrenmekten geçiyor. Sadece estetik uygulamalardan medet ummak ise artık geçmişte kaldı. Geleceğin antiaging teknolojisi, genlerin izinden gidiyor ve size yeni bir yaşam felsefesi kazandırmayı hedefliyor.

Zamana meydan okumak, en azından yaşlanmanın yıkıcı etkilerinden mümkün olduğu kadar az etkilenmek hepimizin hayali. Ama yer çekimine karşı çıkmak, yılların izlerini taşımamak mümkün değil. Buna rağmen ümitsizliğe kapılmanın manası da yok, çünkü antiaging alanındaki gelişmeler sınır tanımıyor ve artık hedef hücresel gençleşme, kök hücre tedavisi ve yaşlanmayı geciktiren enzim olarak nitelendirilen telomeraz enzimiyle ilgili çalışmalar… En basit tanımıyla antiaging, yaşlanmanın etkilerini önlemeye ya da mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışan bir alan. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, güzellik ancak sağlıklı bir vücut ve ruh haliyle bütünleştiği zaman anlam kazanıyor. Dünyadaki antiaging trendleri de doğal olarak artık bu felsefenin üzerine gelişiyor. Günümüz insanı, şehir hayatı, iş hayatı, teknolojik gelişmeler ve çevre kirliliği derken hem kendini daha özel hissetmek istiyor hem de kalıcı sonuçlar almanın peşinde.



Gelecek gençlerimizde

Antiaging alanındaki en yeni gelişmelerden biri genetik testlere göre uygulanan kapsamlı programlar. Bu programların amacı; güzelliğe giden yolda önce sağlıklı bir vücuda sahip olmak, ileride bizi ne gibi tehlikelerin beklediğini bilmek ve ona göre şekillenen bir sağlık kontrolünün ardından işe başlamak.

Böylece çıkan analiz raporları sayesinde genetik yapınıza uygun diyet ve egzersizlerle yaşlanmayı yavaşlatmak amaçlanıyor. Özetle diyebiliriz ki, sadece estetik uygulamalar ya da sadece sağlıklı zayıflama programlarını takip etmek artık geçmişte kaldı ve geleceğin antiaging teknolojisi genlerin izini takip ediyor. Bu konuda çalışmalar yapan doktorlardan biri de İngiltere’de yazılı ve görsel basın tarafından ‘London Lip Queen’ olarak nitelendirilen Dr. Rita Rakus. Birçok dergi ve gazetede adından övgüyle bahsedilen Rakus, “Sağlıklı ve yaşınızın en iyisi olarak görünmeniz için yalnızca makineler ve işinin ehli bir doktor yetmez. Sadece size özel geliştirilmiş testlere de ihtiyaç duyarsınız” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kişiye özel antiaging programlar gelecekte daha önemli olacak. Hücresel gençleşme, kök hücre tedavisi, yaşlanmayı geciktiren enzim olarak nitelendirilen telomeraz enzimiyle ilgili çalışmalar gibi geleceğin tıp metotları sağlığın yanı sıra gençlik aşısını da beraberinde getirecek.”



Erken yaşlanmayı önlemek için…

Stresten uzak durun, hayata bakışınız daha sakin ve soğukkanlı olsun.

Güneş, sigara ve alkolden uzak durun.

Sağlıklı beslenin.

Yeterli ve kaliteli uyku uyuyun.

Egzersiz yapın.

Sağlıklı bir cilt için her gün meyve ve sebze yiyin.

Kızartmalardan uzak durun.

Kışın günde 2-2.5, yazın üç litre su için.

Haftada üç gün balık yiyin.

Kuru baklagiller ve tam tahıllı yiyecekleri beslenmenize dahil edin.

Ara öğünlerinizde az miktarda badem, kuru kayısı, fındık, fıstık gibi E vitamini içeren kuruyemişler tüketin.



Son dönemde vücut şekillendirmenin yedi muhteşem yöntemi var. Bunlar Coolsculpting, Cellulaze, Aqualyx, Vanquish, Pellefirm, Body Jet Evo ve Precision Tx. “Bunlar için ‘güzellik dünyasının yedi harikası’ tanımını kullanabilirsiniz” diyen Rakus, cilt estetiğinde de Thermage (yüz ve vücuda yapılan radyo frekansı) ve Fraxel (özellikle cilt lekeleri, akne izleri, yaralar ve derin çizgiler için etkili) gibi yöntemlerle neştersiz güzelliğe sahip olabileceğinizin altını çiziyor.





