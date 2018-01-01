Her gün yeni bir uygulama çıkarken 2018 yılında adından çok söz ettirecek yöntemlerden biri de Pi System.

Estetik ve Reporstrüktif Cerrah Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural, bu yeni uygulama hakkında bilgi verdi.



Bu yöntem, estetik ve kozmetik alanında hangi amaçlarla kullanılıyor?

Zamanla ve çevresel faktörlerle birlikte cilt kalitesi bozulmaya başlıyor. Bu çevresel faktörler; güneşin zararlı etkileri, serbest radikaller, çevre kirliliği diye sıralanabilir. Kolajen ve elastin lifler parçalanıyor ve vücudun kendi hyalüronik asit miktarı azalıyor. Bu da ciltte değişim meydana gelmesine yol açıyor. Cildin elastikiyetinin azalması daha kuru ve mat görünmesine neden oluyor. Buna istinaden cilt yaşlanmaya başlıyor ve ciltte kırışıklıklar oluşuyor. İşte, tam olarak bu noktaya yapılabilecek uygulamalardan bir tanesi olarak Pi System devreye giriyor. Somon DNA ve hyalüronik asit kombinin olduğu bir uygulama. Ayrıca içeriğinde dokuz vitamin, dört mineral ve pek çok amino asidin bulunduğu son derece güçlü bir cilt yenileme yöntemi.



Uygulama nasıl gerçekleşiyor?

İşlem çok kolay ve konforlu. Uygulama öncesi bir uzman tarafından cilt analizi ve klinik ortamında muayene öneriliyor. İşleme başlamadan önce cilt temizleniyor ve bir anestezi kremi sürülüyor, yaklaşık 15 dakika kadar bekleniyor. Ardından uygulamaya başlanılıyor. Uygulanacak malzeme mikro iğneler ile cilt altına enjekte ediliyor.



Uygulama sırasında kişi herhangi bir ağrı ya da acı hissediyor mu?

İşlem ortalama 15 dakika kadar sürüyor. Ağrısız ve acısız bir yöntem olduğu için kişi aynı gün sosyal hayatına geri dönebiliyor.



Sonuçlar ne zaman fark ediliyor?

İşlem yapıldığı gün doğal bir pembelik oluyor ve takip eden günler içerisinde cilt kendini yenilemeye başlıyor. Cilt yenilendikçe daha aydınlık daha sağlıklı görünüyor. Cilt ihtiyacı olan neme doyuyor, kırışıklıklar azalmaya ve açılmaya başlıyor. Ortaya tazelenmiş ve yenilenmiş bir cilt çıkıyor.



Hangi bölgelere uygulanabilir?

Yaşlanma süresi boyunca vücudu saran cildin etkilendiği ve deforme olduğu her yüzeyde kullanıma uygun. Uygulama öncesinde hangi protokolün uygulanması gerektiğine karar verebilmek için bir uzman tarafından detaylı olarak cilt analizi yapılmalı. Yüz, dekolte, boyun, dudak, akne izleri, çatlak, el üstü, göz çevresi gibi bölgelere uygulama avantajı sunuyor. Genç ciltlerde iki seans yeterli olurken, olgun ciltlerde dört-altı seans arası 7-10 gün günde bir seans yapılması öneriliyor. Böylelikle yüzdeki doğal ifade değişmeden görünür gençlik geri kazanılıyor. Cilt daha parlak ve ışıl ışıl olurken, tazelenmiş ve daha dinamik bir görünüm kazanıyor.



Başka işlemler ile birlikte uygulanabilir mi?

Uygulama tek başına veya dolgu, botoks, lazer uygulamaları, peeling gibi işlemlerle kombine edilerek de kullanılabiliyor. Herhangi bir cilt problemi olmayan kişilerde sadece yenileme ve koruma amaçlı yapılabiliyor. Cerrahi operasyonlar öncesinde cilt kalitesini artırmak amacıyla uygulanabiliyor. Leke tedavilerinde ise uygun protokoller dahilinde kombine kullanılması yenilenme sürecini hızlandırarak etkisini artırıyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.



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