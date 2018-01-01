Nasıl mı? Belki teknolojiye ayak uydurabilir, belki de tüm yenilikleri daha çıkmadan yakalayabilirsiniz. Ama konu cilt ve yaşlanma olunca belki de zamanı bu kadar sıkı takip etmek yerine biraz daha gerisinde kalmak hem yaşınızı ele vermez hem de daha güzel görünmenize yardımcı olur.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Aynaya baktığımızda bazen yüzümüzde beliren bir çizgi, bazen saçımızdaki beyaz bir tel, bize zamanın ne kadar da çabuk geçtiğini hatırlatır. Oysa hiçbir şey anlamamışızdır. Daha dün bir tane bile çizgi olmayan bir cilde sahiptik. Ne oldu da zaman bu kadar çabuk geçti diye üzülmeye başlarken bir yandan da zamanın bir anda çıkan izlerini silmenin yollarına bakmak gerekiyor. Bu yollardan en hızlısı olan cilde yapılan ameliyatsız müdahaleler hakkında Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Gökhan Haytoğlu bilgi verdi.



Gençlik aşısı H100

2018’in yenilikleri arasında yer alan H100 gençlik aşısı, zamanın etkisiyle kişilerin cildinde oluşan deformasyonların, sarkmaların ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Kan damarlarından, iç organlara, cilt içinden, vücudumuzun her yerinde bulanan hyalüronik asit, bebeklikte ciltte bol miktarda bulunurken; 30’lu yaşlardan itibaren hızla azalıyor. Hyalüronik asitin azalmasıyla birlikte, cilt parlaklığını, nemini ve esnekliğini kaybetmeye başlıyor. Ciltteki hyalüronik asit miktarını arttırmak, zamanla yüksek miktarda kalmasını sağlamak gençlik aşısının temel amacı. Cildin canlanmasına, yeniden yapılandırılmasına, doğal şekilde nemlenmesine, kolajen ve elastin aktivitesinin artmasına ve serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Tedavi, ciltte meydana getirdiği yenilenme ve dokularda yarattığı geri dönüşüm sebebiyle gençlik aşısı olarak adlandırılıyor.



Nasıl uygulanıyor?

Gençlik aşısı, enjeksiyon işleminin gerçekleştirileceği bölgeye yapılan lokal anestezi sonrasında, cildin altına çok ince iğneler ile uygulanarak 15-20 dakika gibi bir sürede gerçekleştiriliyor. Yüz, boyun, dekolte ve el sırtları başta olmak üzere kırışıklıkların ve sarkmaların olduğu alanlar ve cilt dokusunun gevşemeye başladığı noktalara uygulanabiliyor. Gençlik aşısı formunun etkisi, özellikle hacim ve yüzün yukarıya doğru yapılanması ile hemen ortaya çıkıyor. Parlaklık ve canlılık yedi gün içinde başlıyor ve aylar içinde artarak devam ediyor. Günde 2 litre su içildiği taktirde etkisi daha uzun sürebiliyor.







Altın iğne ile gençleşme

Ameliyatsız cilt gençleştirme işlemlerinde son zamanlarda en sık kullanılan tekniklerden birisi de Altın İğne uygulaması. Cilt gençleştirme, cilt yenileme, yüz germe, cilt sıkılaştırma, yüz ve çene hatlarının belirginleşmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca cildin üst tabakasında hücre gelişim faktörlerini harekete geçirerek, ciltteki ton farklılıklarını, akne izlerini, sivilce izlerine bağlı çukurların dolmasını, yara izlerini, lekeleri, ince kırışıklıkların tedavisini amaçlıyor. Cildin genç ve dolgun görünüm alması, çene konturunun belirginleşmesi ve genişlemiş gözenek tedavisi de etkileri arasında yer alıyor.



Nasıl uygulanıyor?

En önemli özelliği tek seansta cilde bakım yaparak etkili sonuçlar vermesi ve ağrısız bir uygulama olması. Radyofrekans cihazının altın iğneli başlığı cilde temas ettirildiğinde mikro iğneler otomatik olarak ayarlanan derinlikte cilt içerisine ani bir giriş yapıyor. Amaç verilebilecek en yüksek enerjileri deriye bir zarar vermeden doğrudan cilt altına ulaştırmak oluyor. Uygulama sonrasında kişi, normal hayatına hemen geri dönebiliyor. Altın İğne radyo frekans uygulamasının diğer bir özelliği ise fraksiyonel lazerde yaşanan kızarıklık, pullanma ve soyulmanın olmaması. Hastada 3-5 saat kadar hafif bir pembelik oluşuyor, pembelik bu sürenin sonunda tamamen normale dönüyor.



Deniz tuzu terapisi

Tuz, yaşamın temel gıdalarından biri olmasının yanında, cilt yüzeyinin yenilenmesinde, arınmasında ve iyileştirilmesinde de artık etkin olarak kullanılıyor. Deniz tuzu terapisi, kadın - erkek fark etmeksizin tüm yaş grupları ve tüm cilt tiplerine uygulanabiliyor.



Nasıl uygulanıyor?

Üç aşamada uygulanan bu yöntemin ilk aşamasında, yüzde 100 doğal deniz tuzu kullanılarak yapılan işlem cildinizi tahriş etmeden ölü derilerden arınmanıza yardımcı oluyor. İkinci aşamada hazır hale gelen cilde hyalüronik asit, multi vitaminler ve antioksidanlar ultrason ile uygulanarak cildin üç kat daha derinine inilerek, iki kat daha fazla nüfuz etmesi amaçlanıyor. Son aşamada ise yüksek yoğunluklu LED tedavisi ile cildin iyileşmesine ve gençleşmesine yardımcı olunuyor. Bu sayede cilt pigmentlerinin eşitlenmesi, kolajen üretiminin artması, kızarıklık görünümünün giderilmesi, doku hasarının azalması, cilt hücrelerinin yenilenmesi ve sivilcelerin tedavi edilmesi amaçlanıyor. İlk seansta bile gözle görülebilir sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Seans sayısı cilt sorununa göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama üç seans olmak üzere, 10 gün arayla uygulanması öneriliyor.



Etkileri

• Cildin kalitesinin artmasına yardımcı oluyor.

• Yüzeysel kırışıklıkların azalmasına destek oluyor.

• Yeni kırışıklıkların oluşumunun önüne geçilmesini sağlıyor.

• Cilt lekelerinin azalmasına destek oluyor.

• Sigara ve olumsuz yaşam koşullarıyla oluşan solgun ve yıpranmış cildin yenilenmesine yardımcı oluyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.



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