Kim estetik ameliyat öncesi nasıl görüneceğini bilmek istemez ki? Bu mümkün mü demeyin, çünkü artık 3D Printing Teknolojisi ile bu imkansız değil.

Estetik hayatımızın içinde ne kadar yer alsa da cerrahi bir operasyon yaptırmak her zaman zor olmuştur. İnsanlar ameliyat sonrasında nasıl görüneceklerinden korktukları için çoğu zaman estetik olmak yerine bu operasyonları ertelemeyi seçerler. Oysa ki, teknoloji bu konuda büyük adımlar atılmasına yardımcı oluyor. Estetik ameliyat öncesi nasıl görüneceğini bilmek hastayı rahatlatıyor. Estetik ameliyatı olmak isteyenlerin kararını kolaylaştırmak ve sonucu ameliyat öncesi görmeleri için kullanılan yöntemlere simülasyon teknikleri ismi veriliyor. Daha önceleri cerrahlar bilgisayar ortamında bazı yazılımlarla hastalara ekranda ameliyat öncesi ve sonrası tasarımlar gösterebiliyordu. Estetik Cerrah Op. Dr. Yakup Avşar’ın ise bunu bir adım öteye taş��yarak 3 boyutlu estetiği hayat geçirdi.



Dr. Avşar, bu 3 boyutlu teknikleri iki döneme ayırıyor ve şöyle diyor, “Önceden kullanılan teknikler klasik veya nostaljik teknikler olup, kişinin ameliyat öncesi ve sonrası heykellerinin yapılmasıydı. Şimdi ise simülasyon dijital çağını yaşıyor, yüzden kalıp alınmıyor, çamurla uğraşılmıyor. Bunun yerine yüz veya vücut tarayıcıyla taranıyor, dijital görüntü bilgisayar ortamında düzenleniyor ve 3D yazıcıdan basılıyor.”



En önemli estetik cerrahi yöntemlerinden biri olan Rinoplasti, yani burun ameliyatı insan yüzündeki burun görünümünü değiştiriyor. Uzmanlar yıllardır bu konuda sürekli yeni teknikler geliştirirken Estetik Cerrah Op. Dr. Yakup Avşar, sanat, bilim ve teknolojiyi bir arada kullanmanın estetik cerrahi ve Rinoplasti’de ne kadar etkin sonuçlar elde edebileceğimizin altını çiziyor. Uzun süreden beri 3D görüntüleme, simülasyon ve 3D printing teknolojilerini takip eden Dr. Avşar ilk 2012 yılında yazdığı ve Amerika’nın en saygın estetik cerrahi dergilerinden olan ‘Aesthetic Surgery Journal’ da yayınlanan makalesinde, 3D Printing Teknolojisi’ni refere etmiştir.





Bu yöntemler beraber, Dr. Avşar, 3D Printing Teknolojisini estetik cerrahide daha önce kimsenin kullanmadığını fark edip bu alana yönelerek 3D Mask teknolojisini estetik cerrahiye kazandırmış ve dünyada bir çok estetik cerraha ilham kaynağı olmuştur. Çalışmaları dünyada bir ilke imza atarak 2014 yılında dünyanın en saygın haber ajanslarından olan ‘Reuters’da yayınlanmış ve estetik dünyasının en başarılı kongrelerinden olan IMCAS Paris kongresinde dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarına 2015 yılında ‘Technologic revolutions in aesthetic medicine’ başlıklı konuşmasında 3 boyut teknolojisini anlatarak cerrahların bu alana yönelmelerini sağlamıştır.

3D Mask Rinoplasti Nasıl Yapılır?

Önce hasta endoskopik muayeneden geçiriliyor ve burun içi yapısı inceleniyor. Daha sonra üç boyutlu tarayıcı yardımı ile 10 saniyeden bile kısa bir sürede kişinin yüzü taranıyor ve 3 boyutlu data bilgisayar ortamında oluşturuluyor. Bu ameliyat öncesi ham data olup birebir ölçüde kişinin ameliyat öncesi görümünü yansıtıyor. Üç boyutlu heykeltraş yazılımlarıyla ameliyat sonrası istenilen görünüm kişinin fikrini göz önünde bulundurarak bilgisayar ortamında oluşturuluyor. Ameliyat öncesi ve sonrası 3 Boyutlu Data 3D Printing için maske şeklinde hazır olmuş oluyor ve üç boyutlu yazıcıya yükleniyor. Kişi ameliyat öncesi ve sonrası maskelerini 4-5 saat süren bir yazıcı yapım süresinden sonra görebiliyor ve birebir kendi yüzü anatomisinde ameliyat sonrası görünümüne karar verebiliyor.