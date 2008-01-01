‘Bir makine çıksa, içine girsem ve çıkınca incecik olsam’, ‘Bir krem olsa, bir sürsem, gencecik olsam...’ Yıllarca güzelleşmek için o kadar çok istekte bulunduk ki! Bu istekleri dikkate alan estetik dünyası da neredeyse mükemmeli yaratmayı hedefliyor.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakçı

BİZ KADINLARIN GÜZELLEŞME İSTEKLERİ NE ZAMAN BİTECEK BİLİNMEZ AMA YAKIN GELECEKTE GERÇEKTEN BEŞ DAKİKADA İNCECİK YA DA GENCECİK GÖRÜNEBİLECEĞİMİZ KESİN. Çünkü estetik dünyası da kadınlar gibi hiç durmuyor. Kadınlar kendileriyle uğraştıkça estetik dünyası da kadınlara ayak uyduruyor ve en kısa zamanda, en acısız şekilde nasıl güzelleştirilir bunun yollarını arıyor. Biz de bu yola çıkalım dedik ve cilt güzelliğindeki son buluşları sizin için araştırdık. Bu araştırma sırasında ise Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş’tan yardım aldık.

GIDILAR GİDİYOR MU?

Kadınlar özellikle belirli bir yaştan sonra çenenin altından sarkan gıdıdan rahatsız olmaya başlar. Bazen kilo alıp verme bazen de fiziki yapı nedeniyle sarkan gıdıya estetik operasyon yapılması ise birçok kadını korkutabiliyor. Bu nedenle ortaya çıkarılan yeni yöntemlerden biri de CoolSculpting. Daha önce vücut yağlarını dondurarak azaltan bu teknik, şimdi gıdı için de kullanılabiliyor. Aslında macera 2008 yılında Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmanın sonuçları ile başlıyor. Bu araştırmaya göre soğuğa maruz kalan yağ hücreleri ölüyor. Derinin altındaki yağ hücrelerinin, hücrelere odaklanan soğutucu enerji ile kontrollü bir şekilde yok olması ise, kozmetik alanında kullanılabilecek yeni bir teknolojinin temelini oluşturacak önemli bir bulgu olarak beliriyor. Araştırma bu ölü hücrelerin atıklarının vücut tarafından emilerek doğal yöntemlerle atıldığını gösteriyor. Yani, işlemden sonraki birkaç ay içinde yağ hücrelerinin atılımı ile yağ tabakası inceliyor ve vücutta gözle görülebilir, ölçülebilir, en önemlisi de kalıcı bir incelme gözleniyor. Ve bütün veriler, eskiden ancak liposuction operasyonu ile elde edebilecek sonuçlara yaklaşan cerrahisiz bir teknolojinin keşfini işaret ediyor... Dondurarak yağ hücrelerini azaltan FDA onaylı bu sistemin en önemli özelliklerinden biri de bugüne kadar binlerce klinikte, milyonlarca hasta üstünde denenmiş olması. Tüm bu hastalarda neredeyse hiçbir yan etki olmadan alınan sonuçlar, sistemin farklı bölgelerde de uygulanmasına olanak sağlayan bir aplikatörün geliştirilmesinin yolunu açıyor. Ve işte önceki sistemle müdahale edilemeyen gıdı ve diz kenarları gibi küçük alanlarda da etkili olan CoolMini aplikatör böylece doğmuş oluyor. Dr. Mustafa Karataş, “Harvard’da geliştirilen bu tedaviyi 2010 yılından bu yana güvenle uyguluyorum ve son derece başarılı sonuçlar alıyorum. Zaten bir işlemin etkinliğini en iyi gösteren şey zaman. Ve seneler içinde elimizde sistemin gerçekten işe yaradığını kanıtlayan veriler toplandı. Bu teknoloji, yağ hücrelerinin soğuğa karşı diğer hücrelerden daha dayanıksız olmaları prensibi üstüne geliştirilmiş. İşlem sırasında vücuttaki bölgesel yağlanmalar yüzünden oluşan çıkıntılı bölgeler soğutucu başlık içine alınıyor ve o bölgedeki yağlar donduruluyor. Sonrasında sosyal yaşamınıza hemen geri dönebileceğiniz bu tedavinin en önemli artılarından biri, çevre dokulara zarar vermeden, yağ hücrelerini hedef alması. Klinik araştırmalar işlem yapılan bölgedeki yağ hücrelerinin yaklaşık üçte ikisinin tamamen öldüğünü gösteriyor. Tabii tam sonuçları almak için parçalanmış yağ hücrelerinin metabolize olarak doğal yollardan vücuttan atılması için birkaç hafta geçmesi gerekiyor” diyor.

SONUÇLAR KALICI MI?

Tedavi edilen bölgeye konan pedlerle deri altı soğutuluyor, böylece buradaki yağ hücrelerinin kristalize olarak donduktan sonra yaklaşık yüzde 20 ile 40’ı oranında azalma sağlanıyor ve bir süre sonra vücuttan atılıyor. Ve bu hücreler, bir defa yok olduktan sonra aynı yere geri gelmiyor.

ACI VERİYOR MU?

Uygulama yapılacak bölgeye göre yaklaşık bir saat süren tedavinin başlangıcında o bölgede bir soğukluk hissetseniz de bir süre sonra kendinizi çok daha konforlu hissediyorsunuz. İşlemden sonra uygulama yapılan bölgede hafif bir kızarıklık dışında herhangi bir yan etki olmuyor, birkaç gün sürecek bir kızarıklık ve hassasiyet görülmesi son derece normal sayılıyor. Seanstan hemen sonra normal hayatınıza geri dönebiliyorsunuz. Sonuçları görmek içinse biraz sabırlı olmanız gerekiyor.

KAÇ SEANS UYGULANIYOR?

Seans sayısı gıdınızdaki yağ fazlalığına bağlı olarak değişiyor. Eğer söz konusu olan ufak bir yağ dokusu ise tek bir seans yeterli olabiliyor. CoolMini ile ilgili en avantajlı noktalardan biri işlemi inatçı yağ dokusu yok oluncaya kadar yaptırabilmeniz. Ama genelde iki seans yeterli oluyor.

ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜLÜYOR?

Aynı standart CoolSculpting tedavisinde olduğu gibi işlemden üç hafta sonra etkileri görmeye başlayabiliyorsunuz. Ama en çarpıcı sonuçları bir ay ile üç ay arasında alıyorsunuz. Değişime uğrayan yağ hücreleri ikinci aydan itibaren vücudumuzun doğal temizlenme sistemi olan lenf sistemi ile vücuttan atmaya devam ediyor. Üç ay sonunda bile vücudunuz hala ölü yağ hücrelerini vücuttan atıyor oluyor, hatta bu süreç bazen altı ay kadar sürebiliyor. Gıdı bölgesindeki yağ birikiminin olduğu alandaki yağ hücrelerinin bir kısmı tamamen ortadan kalktığı için tedavinin etkisi kalıcılığını sağlıyor.

Nasıl çalışıyor?

CoolMini de aynı CoolSculpting gibi etki ediyor. Tek farkı bu ufak başlık sayesinde eskiden uygulama yapılamayan küçük alanlarda da kullanılabiliyor olması. CoolSculpting karın ve kalça gibi büyük alanlarda kullanılırken, CoolMini özellikle gıdı, diz kenarları bölgeleri için tasarlanmış. Her iki sistemin de arkasında yine soğukla yağ hücrelerini kalıcı olarak yok etme mantığı yatıyor. Uygulama yapılan bölgedeki yağ hücreleri herhangi bir kesi yapılmadan soğutularak donduruluyor. İşlemin uygulanacağı bölgeye doktor tarafından belirlendikten sonra cildin korunması için ıslak mendil benzeri koruyucu özel bir malzeme konuluyor. Daha sonra cihazın uygulama başlığı bu bölgeye yaklaştırılıyor. Bundan sonra hafif bir vakum ile cihaz otomatik olarak ilgili bölgeyi uygulama başlığının haznesi içine çekiyor ve bir saat sürecek tedavi başlıyor. İşlem sırasında cihaz yağ tabakasının bulunduğu alanı kontrollü bir şekilde soğutuyor. Donarak ölen yağ hücreleri ise vücut tarafından metabolize edilerek vücuttan atılıyor. İşlem sırasında derinin üst tabakası herhangi bir zarar görmediği için de iyileşme süreci son derece çabuk oluyor.

ACİL YARDIM

Karşınızda yılın her mevsimi uygulanabilecek, iyileşme süreci diğer işlemlere kıyasla daha çabuk, yeni bir teknoloji: Scarlet-S. Bu sistemin diğer sistemlerden farkı, altın mikro iğnelerle cildin orta tabakasındaki kolajen ve elastin hücrelerini harekete geçirerek, yüzde ameliyatsız bir yüz germe etkisi yaratabilmesi; hem de cildin yüzeyinde herhangi bir hasara neden olmadan. Tedavinin olumlu etkilerini hemen ilk işlemden sonra gözleyebilmek mümkün, ama kalıcı ve görülebilir sonuçlar için 3-4 hafta arayla üç seans yaptırmak gerekiyor. Dr. Mustafa Karataş sistemi şöyle anlatıyor; “Scarlet-S, üstünde 25 adet altın mikro iğne bulunan tek kullanımlık bir başlık sayesinde cilt altına radyofrekans dalgaları vermek üzere tasarlanmış. Böylece cilt yüzeyine hiçbir hasar vermeden, kolajen ve elastin üretimini artırıyor. Uygulama yapılan bölgeye ve probleme göre altın mikro iğnelerin cilde nüfuz etme derinlikleri, radyofrekans dalgalarıyla cilt altına verilen enerjinin yoğunluğu ve hızı ayarlanarak en iyi sonuçları almak mümkün.”