Kadınlarda genital bölge estetiği son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan, kadınlarda genital bölge estetiğinin gerçekten ihtiyaç söz konusu olduğunda tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

Kadınlarda yapılan genital estetikte hangi teknikler uygulanıyor?

Kadınlar en çok pubis bölgesinde dolgunluk, dış dudakların inceliği, iç dudakların büyük, sarkık ve asimetrik olmasından rahatsız oluyor. Pubis bölgesinde yağ birikimi çok sık rastlanan bir durum ve kilolu kadınlar kadar zayıf kadınlarda da çok görülüyor. Bu bölgeden lokal anesteziyle enjektörle yağ alınması sorunu kolayca çözüyor. Dış dudakların genellikle dolgun olması isteniyor, bu bölgeye kişinin kendi yağıyla dolgu yapılması da ideal bir yöntem. İç dudakların büyük, sarkık ve asimetrik olması yapısal bir durum. Lokal anesteziyle yapılacak küçük bir müdahale ile iç dudaklar istenildiği kadar küçültülebiliyor, sarkıklığı tamamen giderilebiliyor varsa asimetrisi düzeltiliyor. Çeşitli nedenlerden dolayı rahatsızlık veren vajen genişlemesinde temel olarak iki yöntem kullanılıyor. Lazer yöntemiyle yapılan sıkılaştırma daha kolay gibi görünse de etkileri sınırlı ve geçici. O nedenle lokal anesteziyle yapılan küçük bir müdahale daha fazla tercih ediliyor. Sonuçları oldukça kalıcı. Genital bölgede renk açılması amacıyla lazer, exoderm gibi cilt soyucu yöntemler kullanılıyor. Bu işlemlerin hepsi tek seferde yapılabilir, hastanede yatmaya gerek kalmadan kişi aynı gün evine dönebiliyor.



Hangi yaş aralığında uygulanabiliyor?

Genital estetik 18 yaşını doldurmuş ve bu konuda estetik kaygı taşıyan, sağlık durumunda bir engel teşkil etmeyen herkese uygulanabilir.



Genital estetik operasyonu hastaya ne gibi avantajlar sağlıyor?

Bu operasyon sonucunda hastalar psikolojik olarak rahatlıyor. Özellikle pubis bölgesinde yağ fazlası olmasından dolayı dar kıyafetler giyildiğinde erkek genital bölgesini andıran bir şekilde görünen kadın genital bölgesi, kıyafet seçiminde kadınları endişelendiriyor. Genital estetik müdahaleleri sonrasında bu görsel endişeler yerini özgüvene bırakıyor.





Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan



Genital estetik ameliyatı olacak hasta, doktor ve hastane seçiminde nelere dikkat etmeli?

Genital bölge estetiği çok hassas bir konu. Rahat iletişim kurulabilen ve tecrübe sahibi doktor seçimi hastaya kendini daha iyi hissettiriyor. Zaten hastalarımız artık son derece bilinçli. Bu bizi kesinlikle memnun ediyor, çünkü bilinçli kişilerle birlikte estetik işlem süreçlerimizi tamamlamak sonuç açısından çok daha tatmin edici oluyor.



Ülkemizde çok talep görüyor mu?

Kadınlarda genital estetik neredeyse bir burun estetiği operasyonu kadar talep görüyor. Kimi hastalarımız yalnız yağ aldırmak için gelse de genital bölgenin herhangi bir yerinde asimetri veya rahatsız eden bir doku varsa aynı bu sorun da rahatlıkla gideriliyor.



Hangi yaş aralığı kadınlar hangi şikayetle genital estetik operasyonu istiyor?

Özellikle bir yaş aralığı belirtmek çok güç ancak çok sık kilo alıp veren veya çok zayıf olsa bile yalnız pubis bölgesi dediğimiz kasık ile genital bölge arasında kalan kısımda yağlanma olan, doğuştan genital dudaklarda asimetri, doku fazlası veya yapısal bozukluk olan her yaştan kadın tarafından tercih edilebiliyor. Özellikle doğum sonrası bu talepte bir artış gözlemlediğimizi de söylemek mümkün.